SEGURANÇA

Governo de Pernambuco reforça Operação Lei Seca no Carnaval 2026

Neste ano, 12 equipes serão distribuídas estrategicamente na Região Metropolitana do Recife

Esquema especial da OLS para o CarnavalEsquema especial da OLS para o Carnaval - Foto: Divulgação/Miva Filho

O governo de Pernambuco, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), reforça as ações da Operação Lei Seca (OLS) durante o Carnaval 2026 em todo o estado. A ação tem como objetivo ampliar a segurança viária e reduzir os acidentes provocados pelo consumo de bebidas alcoólicas.

Em parceria com o Comitê Estadual de Prevenção aos Acidentes de Moto (Cepam), estão sendo desenvolvidas iniciativas tradicionais no período carnavalesco, como fiscalizações e campanhas educativas em locais de grande concentração de foliões.

Para garantir a efetividade das ações de fiscalização de alcoolemia, a Operação Lei Seca atua de forma integrada com o Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE), o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).

Carnaval 2026
Neste ano, 12 equipes serão distribuídas estrategicamente em pontos-chave. A OLS estará presente 24 horas por dia, não apenas nos principais polos de folia da capital, Recife, mas também na Região Metropolitana e no interior do estado.

Entre os locais prioritários para a fiscalização estão as rotas de acesso às praias dos litorais Norte e Sul de Pernambuco, que registram aumento significativo no fluxo de turistas e veículos durante o período carnavalesco.

Além da fiscalização, as equipes educativas, formadas por cadeirantes e muletantes (vítimas de acidentes de trânsito) estarão novamente realizando ações educativas nos principais polos de folia.

As atividades incluem a distribuição de materiais informativos e diálogos com motoristas e foliões, com o objetivo de promover a conscientização e estimular comportamentos mais seguros no trânsito.

Para o coordenador da Operação Lei Seca da SES-PE, tenente-coronel Hugo Alexandre, o reforço das ações durante o Carnaval é fundamental para salvar vidas.

“O Carnaval é um período de grande fluxo de veículos e de consumo de bebidas alcoólicas, o que exige uma atuação ainda mais intensa da Operação Lei Seca. Nosso trabalho, que une fiscalização e educação, tem como principal objetivo proteger vidas, prevenir acidentes e conscientizar motoristas e foliões sobre a importância de um trânsito mais seguro para todos”, destacou.

