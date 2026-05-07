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INFRAESTRUTURA Governo de Pernambuco restabelece acesso a áreas atingidas pelas fortes chuvas recentes Quase 250 máquinas foram deslocadas para municípios que tiveram decretado o estado de emergência e outras 30 estão sendo mobilizadas

O governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh-PE), disponibilizou quase 250 escavadeiras, retroescavadeiras, caminhões-caçamba e rolos compactadores, entre outros equipamentos, para municípios que tiveram o alerta de emergência decretado.

O maquinário tem sido utilizado principalmente na recuperação de estradas vicinais, que são vias de acesso à zona rural, e passagens molhadas, utilizadas para o tráfego de veículos sobre córregos. A ação emergencial tem como intuito principal garantir o direito constitucional de ir e vir.

“Também há equipamentos realizando a remoção de lixo, entulho e vegetação arrastados pela chuva e depositados em canais. Além disso, liberar as estradas é fundamental para a economia local. No caso dos canais, é preciso limpar para reduzir os riscos de novas inundações”, afirmou o secretário executivo de Desenvolvimento Urbano da Seduh, Francisco Sena.

Principais danos materiais identificados:

Passagens molhadas: total e/ou parcialmente destruídas;

Estradas e vias: necessitando de reparos;

Escolas: atividades parcialmente suspensas;

Residências: total e/ou parcialmente destruídas;

Pontes: parcialmente destruídas.

As 249 máquinas já estão operando em 23 dos 27 municípios que tiveram decretado estado de emergência em razão das chuvas. Outros 30 equipamentos estão prestes a serem disponibilizados para reforçar o trabalho iniciado nos municípios.

Monitoramento e vistorias técnicas

Além da operação de máquinas, a atuação do governo do estado conta com uma força-tarefa de monitoramento.

Máquinas do governo do estado estão atuando no restabelecimento de acessos destruídos pelas fortes chuvas registradas em Pernambuco nos últimos dias. Foto: Seduh-PE / Divulgação

Máquinas do governo do estado estão atuando no restabelecimento de acessos destruídos pelas fortes chuvas registradas em Pernambuco nos últimos dias. Foto: Seduh-PE / Divulgação

Máquinas do governo do estado estão atuando no restabelecimento de acessos destruídos pelas fortes chuvas registradas em Pernambuco nos últimos dias. Foto: Seduh-PE / Divulgação



Equipes técnicas da Defesa Civil, com apoio da Seduh-PE e Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), Corpo de Bombeiros (CBMPE), Polícia Militar (PMPE) e Polícia Civil (PCPE), realizaram no último domingo (3), segunda (4) e terça-feira (5) visitas de campo e levantamentos detalhados para avaliar danos e planejar as próximas intervenções.

As vistorias ocorreram em todos os municípios incluídos no decreto de situação de emergência. Engenheiros civis da Seduh e Cehab elaboraram relatórios de campo. Os dados foram levantados com a ajuda de imagens feitas por drones.

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