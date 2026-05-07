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Governo de Pernambuco restabelece acesso a áreas atingidas pelas fortes chuvas recentes

Quase 250 máquinas foram deslocadas para municípios que tiveram decretado o estado de emergência e outras 30 estão sendo mobilizadas

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Máquinas do governo do estado estão atuando no restabelecimento de acessos destruídos pelas fortes chuvas registradas em Pernambuco nos últimos diasMáquinas do governo do estado estão atuando no restabelecimento de acessos destruídos pelas fortes chuvas registradas em Pernambuco nos últimos dias - Foto: Seduh-PE / Divulgação

O governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh-PE), disponibilizou quase 250 escavadeiras, retroescavadeiras, caminhões-caçamba e rolos compactadores, entre outros equipamentos, para municípios que tiveram o alerta de emergência decretado.

O maquinário tem sido utilizado principalmente na recuperação de estradas vicinais, que são vias de acesso à zona rural, e passagens molhadas, utilizadas para o tráfego de veículos sobre córregos. A ação emergencial tem como intuito principal garantir o direito constitucional de ir e vir.

“Também há equipamentos realizando a remoção de lixo, entulho e vegetação arrastados pela chuva e depositados em canais. Além disso, liberar as estradas é fundamental para a economia local. No caso dos canais, é preciso limpar para reduzir os riscos de novas inundações”, afirmou o secretário executivo de Desenvolvimento Urbano da Seduh, Francisco Sena.

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Principais danos materiais identificados:

As 249 máquinas já estão operando em 23 dos 27 municípios que tiveram decretado estado de emergência em razão das chuvas. Outros 30 equipamentos estão prestes a serem disponibilizados para reforçar o trabalho iniciado nos municípios.

Monitoramento e vistorias técnicas
Além da operação de máquinas, a atuação do governo do estado conta com uma força-tarefa de monitoramento.

  • Máquinas do governo do estado estão atuando no restabelecimento de acessos destruídos pelas fortes chuvas registradas em Pernambuco nos últimos dias. Foto: Seduh-PE / Divulgação
    Máquinas do governo do estado estão atuando no restabelecimento de acessos destruídos pelas fortes chuvas registradas em Pernambuco nos últimos dias. Foto: Seduh-PE / Divulgação
  • Máquinas do governo do estado estão atuando no restabelecimento de acessos destruídos pelas fortes chuvas registradas em Pernambuco nos últimos dias. Foto: Seduh-PE / Divulgação
    Máquinas do governo do estado estão atuando no restabelecimento de acessos destruídos pelas fortes chuvas registradas em Pernambuco nos últimos dias. Foto: Seduh-PE / Divulgação
  • Máquinas do governo do estado estão atuando no restabelecimento de acessos destruídos pelas fortes chuvas registradas em Pernambuco nos últimos dias. Foto: Seduh-PE / Divulgação
    Máquinas do governo do estado estão atuando no restabelecimento de acessos destruídos pelas fortes chuvas registradas em Pernambuco nos últimos dias. Foto: Seduh-PE / Divulgação

 

Equipes técnicas da Defesa Civil, com apoio da Seduh-PE e Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), Corpo de Bombeiros (CBMPE), Polícia Militar (PMPE) e Polícia Civil (PCPE), realizaram no último domingo (3), segunda (4) e terça-feira (5) visitas de campo e levantamentos detalhados para avaliar danos e planejar as próximas intervenções.

As vistorias ocorreram em todos os municípios incluídos no decreto de situação de emergência. Engenheiros civis da Seduh e Cehab elaboraram relatórios de campo. Os dados foram levantados com a ajuda de imagens feitas por drones.

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