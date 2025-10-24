A- A+

Educação Governo de Pernambuco suspende sorteio e anuncia prova admissional para vagas em ETEs O novo edital será republicado na edição deste sábado (25) do Diário Oficial

O Governo de Pernambuco, através da Secretaria de Educação Estadual (SEE), informou nesta sexta-feira (24) que o processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (ETEs) vai ser feito através de uma prova de admissão como forma de ingresso.

A informação chega após a reação negativa de alguns estudantes, pais e educadores nas redes sociais, sobre o anúncio de que as vagas seriam distribuídas por sorteio eletrônico.

O novo edital será republicado na edição deste sábado (25) do Diário Oficial. No primeiro edital lançado, foram oferecidas 9.891 vagas em 29 cursos técnicos na forma de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional, em jornada integral.

As inscrições estão previstas para ocorrer entre os dias 28 de outubro e 7 de novembro, através do educacao.pe.gob.br. Já a matrícula devem ser realizadas entre 11 e 17 de dezembro. As aulas têm previsão de início para 3 de fevereiro de 2026.

Veja também