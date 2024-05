A- A+

FERIADO Governo de Pernambuco transfere ponto facultativo de Corpus Christi; saiba como ficará Comunicado foi publicado no Diário Oficial do Estado, nesta terça-feira (28)

O Governo de Pernambuco transferiu o ponto facultativo de Corpus Christi para 21 de junho. O comunicado foi publicado no Diário Oficial do Estado, nesta terça-feira (28).



A celebração de Corpus Christi faz memória do sacramento da Eucaristia, instituído por Jesus Cristo na Quinta-Feira Santa, 60 dias após a Páscoa.

Comemorada este ano no dia 30 de maio, a data é considerada ponto facultativo e não feriado nacional pelo calendário oficial do Governo Federal, mas é adotada pela maioria das capitais brasileiras.

Com a mudança adotada pelo Governo de Pernambuco, o expediente desta quinta-feira (30) será normal nos órgãos e entidades da administração estadual.



Em 21 junho, sexta-feira que antecede o feriado de São João (24), apenas serviços indispensáveis estarão em funcionamento.

