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Governo de Pernambuco transfere ponto facultativo do Corpus Christi para 23 de junho

O dia 4 de junho, portanto, será de expediente normal

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Palácio do Campo das Princesas, no Recife, é a sede do governo estadualPalácio do Campo das Princesas, no Recife, é a sede do governo estadual - Foto: Janaína Pepeu/Secom

O governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Administração (SAD), divulgou no Diário Oficial desta sexta-feira (29), a transferência do ponto facultativo do dia de Corpus Christi, 4 de junho, para a véspera do São João, a ser comemorado no dia 23 de junho. 

Com a alteração, o dia 4 de junho será de expediente normal. No dia 23 de junho, a medida vale para os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta Estadual, com exceção dos serviços cujo funcionamento seja indispensável, garantindo a continuidade do atendimento à população.

 

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