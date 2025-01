Governo de SP condena abordagem em que policial derruba motociclista

A- A+

Um vídeo divulgado em redes sociais mostra abordagem policial com uso de força, na qual um policial derruba um motociclista com chute, enquanto outros dois policiais se aproximavam dele pela frente.

Questionada, a Secretaria de Segurança Pública condenou a abordagem e disse não ter confirmação da identidade dos policiais envolvidos.

A abordagem, publicada em vídeo no perfil Itapevi News Oeste, ocorreu no bairro Cohab, em Itapevi, na esquina da Avenida Pedro Paulino com a Rua Antonio Quintino de Oliveira, a cerca de 2 quilômetros de batalhão da Polícia Militar. A reportagem não conseguiu confirmação de que os policiais eram da unidade.

Segundo a produção do perfil Itapevi News Oeste, a abordagem ocorreu na madrugada do dia 25 e havia um grupo de motociclistas andando sem capacete e fazendo giro (quando o condutor força a aceleração da moto para fazer barulho).

No vídeo, aparecem dois condutores em duas motos e eles gesticulam e aparentemente falam com os policiais.

Nota da Secretaria

A nota da Secretaria, em sua íntegra, segue abaixo: "A abordagem não condiz com os protocolos da Polícia Militar do Estado e as imagens compartilhadas pela reportagem estão sob análise para que os agentes sejam devidamente identificados para aplicação das medidas cabíveis. A instituição reforça seu compromisso com a segurança da população e não compactua com desvios de conduta. A Corregedoria da PM também está à disposição para receber e investigar todas as denúncias."

O caso repete uma sequência de flagrantes de abordagens questionáveis de policiais, objeto de repetidas denúncias por parte de ONGs e da Ouvidoria das Polícias paulistas, especialmente nos últimos dois anos. As abordagens violentas e denunciadas levaram a uma mudança de postura do governador Tarcísio de Freitas, que passou a se declarar a favor do uso de câmeras corporais por policiais em serviço.

