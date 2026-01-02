Sex, 02 de Janeiro

SÃO PAULO

Governo de SP cria gabinete para monitorar impacto das chuvas e rajadas de vento

O Litoral Norte do Estado foi colocado em alerta máximo entre esta sexta (2) e sábado (3), com previsão de chuvas expressivas e acumulados que podem chegar a 100 milímetros

Frente fria coloca o Litoral Norte de São Paulo em estado de alerta - Foto: Freepik

Em meio à previsão de ventanias e chuvas fortes nos próximos dias, o Governo do Estado de São Paulo montou um gabinete de crise para monitorar a situação, com apoio da Defesa Civil.

O Litoral Norte do Estado foi colocado em alerta máximo entre esta sexta, 2, e sábado, 3, com previsão de chuvas expressivas e acumulados que podem chegar a 100 milímetros, além da ocorrência de rajadas de vento.

Para o domingo, 4, a previsão meteorológica indica chuvas entre 50 e 100 milímetros no interior, além da Região Metropolitana de São Paulo e do litoral, com o início da semana marcado por aumento da chuva, ventos, chances de granizo e trovoadas em algumas áreas.

"As chuvas podem variar de moderadas a fortes, com possibilidade de raios e rajadas de vento de forte intensidade e acumulados significativos, aumentando o risco de transtornos como alagamentos, deslizamentos de terra, quedas de árvores e interrupções viárias, especialmente em áreas mais vulneráveis", diz o governo estadual, em nota.

