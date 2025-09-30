A- A+

SÃO PAULO Governo de SP fechará estabelecimentos suspeitos de vender bebidas adulteradas Governador destacou que o problema é "estrutural, não só de São Paulo, mas do Brasil. É um problema de saúde Pública"

O governo de São Paulo vai interditar os estabelecimentos suspeitos de vender bebidas adulteradas. A medida é cautelar e foi anunciada nesta terça-feira, 30, pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Até agora, três mortes decorrentes de intoxicação foram registradas no Estado de São Paulo.

Em coletiva de imprensa no início da tarde, o governador descartou o envolvimento do PCC com os casos.

"Muito tem se especulado sobre participação do crime organizado. Não há evidências de participação do crime organizado. Pessoas que trabalham nas destilarias investigadas não tem ligação com o crime e não têm ligação entre si", disse ele.

O governador destacou ainda que o problema é "estrutural, não só de São Paulo, mas do Brasil. É um problema de saúde Pública".

Dentre as ações imediatas também está a criação do governo gabinete de crise, com Saúde e Segurança Pública e Interdição.

PF abre investigação

Mais cedo, o governo federal anunciou que a Polícia Federal abriu inquérito para investigar a contaminação de bebidas alcoólicas com metanol.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou que pediu a abertura do inquérito após indícios de que haja distribuição de bebidas contaminadas para outros Estados do País.

"No momento, (as ocorrências) estão concentradas em São Paulo, mas tudo indica que há distribuição para além do Estado de São Paulo e, portanto, por ser ocorrência que transcende o limite de um Estado atrai a competência da Polícia Federal", disse o ministro.

