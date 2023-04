Governo de SP ressuscita "Tarcisão do asfalto" ao apresentar ações de cem dias de gestão

A- A+

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), escolheu reciclar seus tempos de ministro da Infraestrutura durante a gestão de Jair Bolsonaro (PL) ao apresentar as ações dos cem dias de sua gestão. O evento foi realizado no Palácio dos Bandeirantes nesta segunda-feira (10).

Com presença de todos os secretários e da imprensa, o governo colocou os holofotes nos "mais de 400 quilômetros de estradas e rodovias recuperados", obras retomadas e "impulsionamento de investimentos" no balanço apresentado.

O tema é familiar ao governador e foi central em sua campanha ao Bandeirantes. Durante o governo Bolsonaro, ganhou fama entre os apoiadores o apelido de "Tarcisão do asfalto", por causa do espaço dado pelo então ministro ao recapeamento de estradas entre suas principais medidas.

O foco nas estradas, no entanto, mostra um esforço do governo em tentar associar Tarcísio a bons resultados, uma vez que as vias estaduais já estão em boas condições, de acordo com relatório anual da Companhia Nacional dos Transportes (CNT). O documento mostra que o estado tem há anos as rodovias em melhor estado do país.

A autorização para a Secretaria de Parcerias em Investimentos contratar estudos de viabilidade para a privatização da companhia de saneamento do estado, a Sabesp, e a concessão de linhas de trem também foram destacadas. A desestatização da empresa é considerada obsessão do governador.

Tarcísio citou a contratação de 5,6 mil policiais militares como feitos de sua gestão, em mais um aceno à categoria considerada reduto eleitoral de seu campo político. Como mostrou O GLOBO, militares e empresários tiveram espaço privilegiado na agenda do governador nos três primeiros meses de gestão.

O governador marcou presença em eventos militares em média uma vez a cada oito dias, quase semanalmente. Os dados foram levantados das agendas públicas disponibilizadas pelo palácio.

Esses eventos envolvem formaturas de curso superior da Polícia Militar, entregas de veículos e solenidades de passagem de comando e condecorações, por exemplo. Mas os acenos à categoria vão além das agendas. Tarcísio concedeu em fevereiro aumento de remuneração aos militares e policiais militares da Casa Militar, e instituiu medalhas comemorativas para três batalhões da PM.

As agendas do governador também têm sido marcadas pela reverência à iniciativa privada, como sinalizado no evento desta segunda. Em discurso na última semana, ele sugeriu erradicar a pobreza no estado com investimentos empresariais. Em evento com empresários no mês passado, agradeceu aos presentes pela ajuda na crise com as chuvas no litoral Norte e dedicou ao setor privado a atenuação do "sofrimento de muita gente".

"Combate ao crack" e Litoral Norte

A crise no Litoral Norte teve espaço dedicado na apresentação. Considerado o maior temporal da história do país, que deixou 65 mortos e milhares de desabrigados nos municípios de São Sebastião e Ubatuba, o episódio levou o governo a montar uma força-tarefa para o socorro dos atingidos.

A administração estadual diz atuar na construção de mais de 700 moradias definitivas para a população das áreas de risco e no estímulo da volta do turismo à região.

Tarcísio também anunciou medidas para lidar com a Cracolândia, maior acampamento de usuários de crack a céu aberto do Brasil e considerado um problema crônico da capital paulista nas últimas três décadas

Estamos iniciando a contratação de 200 profissionais para abordagem qualificada (dos usuários). Haverá mais de 700 atendimentos clínicos por mês, e a instalação de câmeras para melhorar o monitoramento do centro, afirmou.

