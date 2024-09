A- A+

canadá Governo de Trudeau enfrenta moção de censura no Parlamento canadense

O principal adversário do primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, apresentou uma moção de censura nesta terça-feira (24) no Parlamento contra o partido governante, enfraquecido por sua impopularidade e por ser minoria.

Após um debate na Câmara dos Comuns, a votação sobre essa moção contra o Partido Liberal do Canadá, a formação de Trudeau, está prevista para esta quarta-feira.

Muito à frente nas pesquisas de opinião, o líder conservador, Pierre Poilievre, tem insistido em eleições antecipadas desde que o Novo Partido Democrático (NDP), de esquerda, rompeu um acordo no início do mês com os liberais e deixou o governo de Trudeau vulnerável à destituição.

No início do debate, Poilievre criticou Trudeau pelo que classificou como falha em sua política para lidar com o crescente custo de vida, a crise habitacional e de segurança, enquanto a dívida nacional dobrou.

Se eleito primeiro-ministro, Poilievre afirmou que legislará um programa de "senso comum para eliminar o imposto (sobre as emissões de carbono), construir moradias, fixar o orçamento e combater o crime".

Durante uma participação no programa televisivo Late Show com Stephen Colbert na noite de segunda-feira, Trudeau reconheceu que os canadenses estão enfrentando "tempos realmente difíceis".

"A população está tendo dificuldades para pagar as compras, o aluguel e a gasolina" e está "em busca de mudanças", admitiu.

Embora não se espere que a moção de censura tenha sucesso devido ao apoio de dois pequenos partidos ao governo atual, Poilievre prometeu que continuará tentando e avaliará uma nova oportunidade no início de outubro.

Trudeau chegou ao poder em 2015 e conseguiu se manter no cargo após derrotar dois dos predecessores de Poilievre nas eleições de 2019 e 2021.

