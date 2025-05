A- A+

SAÚDE Governo de Pernambuco desapropria terreno para construção do novo Hospital Getúlio Vargas Obras terão investimentos de mais de R$ 400 milhões. Nova sede do HGV será no bairro de San Martin, na Zona Oeste do Recife

O Governo de Pernambuco autorizou a desapropriação do terreno onde será construída a nova sede do Hospital Getúlio Vargas (HGV), no bairro de San Martin, na Zona Oeste do Recife.

O decreto assinado pela governadora Raquel Lyra foi publicado na edição da última quarta-feira (30) do Diário Oficial do Estado.

Com investimentos na ordem de mais de R$ 400 milhões, incluindo os custos com a desapropriação do terreno, o novo HGV terá aumento no número de leitos em relação à atual sede, passando dos atuais 386 para 570.

Ainda segundo o Governo de Pernambuco, o projeto arquitetônico do novo Hospital Getúlio Vargas deverá ser concluído num prazo de seis meses pela Secretaria de Projetos Estratégicos (Sepe).

O prazo para execução da obra, que será realizada pela Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), é de 30 meses.

O governo também informou que a nova sede do hospital terá uma área de aproximadamente 60 mil metros quadrados.

"Será entregue um equipamento novo, com mais leitos, projetado para ser um hospital dentro das normas de segurança previstas e para oferecer uma saúde de mais qualidade", destacou a secretária estadual de Saúde, Zilda Cavalcanti.

"Esse é um hospital há muito tempo sonhado pelos pernambucanos. O novo Getúlio Vargas terá mais leitos, ampliando a capacidade de atendimento. Será um equipamento maior, mais moderno e que vai oferecer um atendimento mais qualificado à população", afirmou o secretário de Projetos Especiais, Rodrigo Ribeiro, acrescentando que o investimento visa recuperar a infraestrutura do HGV.

O anúncio da construção do novo hospital havia sido feito em junho do ano passado pelo governo.

Hospital Getúlio Vargas

Fundado em 1953, o HGV é um hospital de alta complexidade. Segundo dados do governo, realiza atualmente, por mês:

- cerca de 2 mil atendimentos de emergência;

- 1,1 mil cirurgias;

- 2 mil internamentos; e

- 6 mil consultas ambulatoriais.

A unidade de saúde funciona atualmente no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife, e é referência em cirurgias geral e vascular, e em traumatologia, ortopedia, clínica médica e buco maxilo facial.

Veja também