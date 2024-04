Governo de Pernambuco abre canal para desbloqueio de pagamentos de aposentados e pensionistas

A- A+

O Governo de Pernambuco disponibilizou um canal para que servidores aposentados e pensionistas possam regularizar o seu pagamento em caso de interrupção dos benefícios.

A Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado (Funape), vinculada à Secretaria de Administração do Estado, receberá por e-mail o contato dos segurados. Por ele, será possível que a Funape entenda a situação dos segurados e forneça orientações para regularização dos benefícios.

Para receber o atendimento, basta que o servidor envie um e-mail para o endereço [email protected] , informando o nome e CPF do titular do benefício.

A partir deste contato, a gestão vai enviar uma resposta informando o motivo do bloqueio e o que deve fazer para liberar o pagamento.

De acordo com a presidente da Funape, Khatarina Florêncio, a maioria dos bloqueios são motivados pela pendência de alguma documentação ou conclusão de processo junto à Fundação. Ela acrescenta que a escolha do canal se deu pela existência de dados pessoais que não podem ser compartilhados por WhatsApp ou chamadas de voz.

A gestora alerta: “A Funape não liga para seus segurados pedindo dados pessoais. O nosso contato só ocorre depois de sermos acionados pelo beneficiário”.

Prova de vida

Desde o início do ano, a Funape vem convocando seus segurados para a realização da Prova de Vida 2024. O procedimento é importante para comprovar que o beneficiário continua vivo e apto a receber seus pagamentos.

A novidade é que a pessoa pode realizar o procedimento utilizando apenas um celular conectado à internet. O servidor aposentado ou pensionista deve baixar o aplicativo Gov.br na loja do seu celular e criar uma conta no sistema do Governo Federal, caso ainda não possua. No seu mês de aniversário, o botão da comprovação de vida vai estar marcado com um sinal de alerta. Basta clicar no link e fazer o reconhecimento facial para confirmar que está vivo.

Se desejar, o procedimento também pode ser feito de maneira presencial em qualquer agência do banco Bradesco, em todo território nacional. A Prova de Vida deve ser realizada sempre no mês de aniversário com o mês seguinte como tolerância. Caso o prazo não seja cumprido, o benefício será bloqueado até que o segurado regularize a sua situação.

Para sugestões, dúvidas e outras questões sobre o processo de aposentadoria ou pensão basta o segurado mandar uma mensagem para [email protected].

Outras demandas podem ser dirimidas pelo telefone 0800 281 5404 ou diretamente com a Ouvidoria no e-mail [email protected] ou no (81) 3183.3818.

Veja também

ciência Cientista implanta neurônios humanos em ratos para testar terapia contra doença rara