PERNAMBUCO Governo do Estado anuncia construção de casas e reforma de cemitério local em Fernando de Noronha O investimento total previsto para a realização das obras, que conta ainda com a requalificação de unidades escolares, é de R$ 3,2 milhões

O Governo de Pernambuco anunciou a abertura de licitação para a construção de casas e para uma nova etapa de ações de requalificação do cemitério local de Fernando de Noronha. Recuperadas após as chuvas, as unidades habitacionais serão destinadas para as Escolas de Referência em Ensino Médio (EREM) Arquipélago Fernando de Noronha e nos Fortes de Santana e São Pedro do Boldró.

Aguardada há muitos anos pelos moradores de Fernando de Noronha, a requalificação das unidades escolares incluirá também sinalização tátil para pessoas com deficiência visual e obras de acessibilidade.

O investimento total previsto para a realização das obras é de R$ 3,2 milhões, com recursos estaduais.

Investimento

Será realizada ainda a recuperação de vias próximas à unidade de ensino e a construção de calçadas e ciclovias que ligam as escolas aos pontos de transporte da localidade. Para o empreendimento, o governo federal aportará R$ 1,2 milhão, enquanto o governo estadual destinará R$ 8,7 milhões. Os recursos estão assegurados dentro do orçamento estadual.

O cemitério local, Morro Bem Tiacente, foi o primeiro a ser construído, por meio do programa Minha Casa, Minha Vida.

“Vamos fazer um cemitério ecologicamente correto, com nova qualificação nas vias de acesso e na área interna. É um sonho de mais de 20 anos e agora está sendo realizado”, afirmou o administrador de Fernando de Noronha, Virgínio Oliveira.

Requalificações

A comitiva estadual ainda visitou as obras de requalificação da EREM Arquipélago Fernando de Noronha e visitou os Fortes de Santana e São Pedro do Boldró, que estão sendo restaurados pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe).

As intervenções estão recebendo um investimento de R$ 14,3 milhões e fazem parte do Novo PAC. O governo de Pernambuco também entregou novos equipamentos que integram um sistema de enfrentamento ao desmatamento na ilha.

