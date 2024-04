A- A+

Saúde Governo de Pernambuco conclui licitação para reforma do Hospital da Restauração O aviso foi publicado nesta quinta-feira (4), no Diário Oficial. O investimento na requalificação é de R$19.258.066,86

Leia também

• Raquel apresenta panorama do sistema penitenciário estadual para secretário do Ministério da Justiça

• Brasil amplia vacinação contra a dengue; 20 municípios de Pernambuco serão contemplados

• Lula e Raquel Lyra inauguram a Estação Elevatória de Água Bruta, em Arcoverde, no Sertão

Nesta quinta-feira (4), foi publicado, no Diário Oficial do Estado (DOE), o aviso de homologação e adjudicação do processo licitatório para reforma do Hospital da Restauração (HR) Gov. Paulo Guerra, localizado no avennida Agamenon Magalhães, no bairo do Derby, área central do Recife.

Na prática, o aviso trata-se do fim da licitação para escolha da empresa que vai executar os serviços nas dependências internas dos 4º, 5º, 6º e 8º andares da instituição. A vencedora do pregão foi a Directa Engenharia e Projetos LTDA, cujo contrato tem valor total de R$ 19.258.066,86.

O prazo para execução completa dos serviços é de dois anos (24 meses), a contar da emissão da ordem de serviço, podendo ser entregue à população por etapas, antecipadamente.

“A publicação da empresa vencedora da licitação é mais um passo que o Governo dá para garantir as mudanças que o Hospital da Restauração precisa e a população merece. Seguiremos trabalhando para assegurar uma rede pública de saúde mais eficiente”, afirmou a governadora Raquel Lyra.

Requalificação

Os serviços previstos na área interna serão realizados para garantir melhorias na infraestrutura da unidade de saúde e, consequentemente, na qualidade do atendimento à população. As alas de internamento devem passar por uma readequação completa, incluindo novas instalações elétricas e hidráulicas, além da rede de gases.

Os espaços passarão a atender às normas sanitárias vigentes, com enfermarias adequadas, climatizadas, e banheiros acessíveis. Todas as alas ganharão, também, uma sala especial para isolamento. Por se tratar de uma referência arquitetônica do Estado, a parte externa do hospital será preservada.

A requalificação do HR foi um dos pedidos feitos pela população à atual gestão. A secretária estadual de Saúde, Zilda Cavalcanti, comemorou o início da nova fase do hospital.

“A vida é feita de ciclos, e agora é com alegria que a gente comemora essa nova fase, que é a definição de quem é a empresa que vai conduzir a reforma do HR. Uma reforma histórica, num hospital de enorme importância para o estado de Pernambuco e para o Nordeste inteiro”, disse a gestora da pasta.

Em andamento

Com pouco mais de 50% de execução em curso, a reforma do 7º andar, onde ficam os pacientes acompanhados pelas equipes de Cirurgia Geral e Cirurgia Vascular, começa a mostrar um pouco de como serão os novos espaços internos do HR.

Como a obra começou pelo lado Norte do andar, que foi isolado, os pacientes que estavam no setor precisaram ser redistribuídos para outras alas. Assim que o serviço for concluído, o mesmo acontecerá no lado Sul. A dinâmica se repetirá em todos os andares.

A intervenção no 7º andar envolve o aporte de R$ 9 milhões para execução dos serviços e partiu de uma contratação iniciada na gestão anterior, que foi readequada para atender às demandas necessárias da unidade, concentrando as ações exclusivamente no andar, diante do orçamento disponível.

As enfermarias terão mais leitos e mais conforto, além de novos aparelhos de ar condicionado. Os novos equipamentos devem permitir também melhores condições de trabalho para os profissionais.

Hospital da Restauração

Fundado em 1969, o Hospital da Restauração Governador Paulo Guerra é referência no atendimento aos casos de traumas em geral, como os sinistros de trânsito, vítimas de violência (agressões por arma de fogo e arma branca), queimaduras graves, acidente vascular cerebral entre outros.

O total de atendimentos realizados no HR, em 2023, foi de 143.263. O número de cirurgias realizadas por mês passa de 800. Em 2023, foram realizados 10.159 procedimentos cirúrgicos, dos quais 5.989 foram de urgência.

O Hospital da Restauração possui mais de 830 leitos credenciados pelo Ministério da Saúde.

Veja também

INTERNACIONAL Biden e Netanyahu conversaram por telefone