Governo do estado entrega mais 40 ônibus para a Região Metropolitana do Recife
Entrega de novos coletivos ocorreu no Palácio do Campo das Princesas, no Recife, na manhã desta segunda-feira (8)
O governo de Pernambuco entregou, na manhã desta segunda-feira (8), mais 40 ônibus para a Região Metropolitana do Recife (RMR).
Os coletivos, que são climatizados, se somam a outros 40 já entregues este ano ao Sistema de Transporte Público de Passageiros (STPP/RMR).
Além de ar-condicionado, os veículos possuem plataforma elevatória para pessoas com deficiência e espaço reservado para usuários de cadeira de rodas.
Ao entregar as chaves dos veículos aos motoristas, a governadora Raquel Lyra (PSD) exaltou a parceria com o governo federal. Os ônibus foram financiados com recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).
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"Desde janeiro de 2023, a gente tem trabalhado para a melhoria do transporte público de passageiros. A gente sabe da angústia que é o cidadão que mora na Região Metropolitana do Recife de poder ir e voltar para casa com tranquilidade", declarou.
Os coletivos pertencem à empresa MobiBrasil, que opera predominantemente as linhas da Zona Oeste da RMR. Segundo o governo, os coletivos atenderão a linhas que circulam no Recife e em São Lourenço da Mata, Camaragibe e Olinda.
- Ônibus da empresa Metropolitana são climatizados | Foto: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco
- Ônibus da empresa Metropolitana são climatizados | Foto: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco
- Ônibus da empresa Metropolitana são climatizados | Foto: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco