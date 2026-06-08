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ÔNIBUS

Governo do estado entrega mais 40 ônibus para a Região Metropolitana do Recife

Entrega de novos coletivos ocorreu no Palácio do Campo das Princesas, no Recife, na manhã desta segunda-feira (8)

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Novos ônibus são da Empresa MetropolitanaNovos ônibus são da Empresa Metropolitana - Foto: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

O governo de Pernambuco entregou, na manhã desta segunda-feira (8), mais 40 ônibus para a Região Metropolitana do Recife (RMR).

Os coletivos, que são climatizados, se somam a outros 40 já entregues este ano ao Sistema de Transporte Público de Passageiros (STPP/RMR).

Além de ar-condicionado, os veículos possuem plataforma elevatória para pessoas com deficiência e espaço reservado para usuários de cadeira de rodas.

Ao entregar as chaves dos veículos aos motoristas, a governadora Raquel Lyra (PSD) exaltou a parceria com o governo federal. Os ônibus foram financiados com recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC). 

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"Desde janeiro de 2023, a gente tem trabalhado para a melhoria do transporte público de passageiros. A gente sabe da angústia que é o cidadão que mora na Região Metropolitana do Recife de poder ir e voltar para casa com tranquilidade", declarou.

Os coletivos pertencem à empresa MobiBrasil, que opera predominantemente as linhas da Zona Oeste da RMR. Segundo o governo, os coletivos atenderão a linhas que circulam no Recife e em São Lourenço da Mata, Camaragibe e Olinda. 

  • Ônibus da empresa Metropolitana são climatizados | Foto: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco
    Ônibus da empresa Metropolitana são climatizados | Foto: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco
  • Ônibus da empresa Metropolitana são climatizados | Foto: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco
    Ônibus da empresa Metropolitana são climatizados | Foto: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco
  • Ônibus da empresa Metropolitana são climatizados | Foto: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco
    Ônibus da empresa Metropolitana são climatizados | Foto: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

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