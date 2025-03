A- A+

MULHER Governo do Estado entrega nova sede da Secretaria da Mulher de Pernambuco A nova sede da Secretaria da Mulher de Pernambuco está localizada na esquina da rua do Bom Jesus, no encontro com a avenida Rio Branco, no Bairro do Recife

Na manhã desta quarta-feira (12), o Governo de Pernambuco entregou a nova sede da Secretaria da Mulher do Estado. O espaço está localizado na esquina da rua do Bom Jesus, no encontro com a avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, no Centro da Cidade.

As novas instalações foram inauguradas pela governadora Raquel Lyra, juntamente com a vice-governadora Priscila Krause e a secretária da Mulher, Juliana Gouveia.

Nova sede da Secretaria da Mulher de Pernambuco

A nova sede da Secretaria da Mulher de Pernambuco conta com cinco andares destinados ao atendimento à mulher; com acolhimento, sala de amamentação e auditório para 150 pessoas, além da parte administrativa.

Durante o evento, a governadora Raquel Lyra falou sobre a escola do endereço e destacou que a entrega da nova sede é mais um meio de garantir, verdadeiramente, que a política para mulher em Pernambuco seja acessível a todas.

"A nova sede da Secretaria da Mulher de Pernambuco também é um local estratégico. Aqui estamos preparadas não só para atender as pernambucanas, mas também as turistas. É um reposicionamento da secretaria, que funcionava no prédio do Porto Digital, que embora seja um prédio decente, não é adequado para atender as mulheres [...]. Todas serão bem recebidas aqui, as portas estão abertas", declarou a governadora. A governadora Raquel Lyra durante inauguração da nova sede Secretaria da Mulher de Pernambuco | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

A vice-governadora Priscila Krause também destacou que o "lugar dessa secretaria, como vários colocaram aqui, é muito emblemático".

"A partir de hoje, Pernambuco inteiro, a partir do nosso Marco Zero, enxerga a Secretaria da Mulher de Pernambuco e enxerga todas nós, mulheres do nosso Estado. Inaugurada no mês de março, um mês de comemorações, temos muito o que comemorar, inclusive em respeito à memória de tantas mulheres que vieram antes da gente, mas também é um período de muita reflexão", afirmou Krause. A vice-governadora Priscila Krause durante inauguração da nova sede Secretaria da Mulher de Pernambuco | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

A secretária estadual da mulher, Juliana Golveia, reforça que a nova sede é mais um marco do fortalecimento das políticas públicas para mulheres em Pernambuco.

"Esse é o local que a governadora Raquel Lyra acredita que tem que estar a Secretaria de Políticas para Mulheres, no coração de Recife, um espaço com muita representatividade e visibilidade; que é o que ela vem fortalecendo, a política para mulheres em nosso Estado. Porque, muitas vezes, as mulheres não sabiam nem que tinha, nem onde estava a SecMulher [...]. E não só o prédio com o simbolismo, mas também com toda a ação que a gente vem fazendo de fortalecimento dessa política no interior de Pernambuco com as doze regionais", concluiu a secretária.

A nova sede da Secretaria da Mulher de Pernambuco, localizada na esquina da Rua do Bom Jesus, no encontro com a Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

A nova sede da Secretaria da Mulher de Pernambuco, localizada na esquina da Rua do Bom Jesus, no encontro com a Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

A nova sede da Secretaria da Mulher de Pernambuco, localizada na esquina da Rua do Bom Jesus, no encontro com a Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

Veja também