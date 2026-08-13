A- A+

Pernambuco Presídio no Recife ganha fábrica de descartáveis com mão de obra composta por detentos Unidade será destinada para à produção de vestimentas e outros materias descartáveis para o setor da saúde

O Presídio Frei Damião de Bozzano, parte do Complexo Prisional do Curado, na Zona Oeste do Recife, ganhou nessa quarta-feira (12), uma fábrica de descartáveis. Oito pessoas privadas de liberdade trabalham nas instalações.

O projeto é coordenado por uma parceria entre a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) e a empresa Descartex. A finalidade é promover a competência profissional e expandir as possibilidades de ressocialização para pessoas privadas de liberdade (PPLs) e egressas do sistema penitenciário.

Essa unidade será destinada para à produção de vestimentas (acabamento de roupas, costura, sapatilhas) e outros materias descartáveis para o setor da saúde. A remuneração dos profissionais é de um salário mínimo, com oito horas diárias de jornada, sendo 25% destinado ao pecúlio a ser liberado após a saída do sistema prisional.

O secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização, Paulo Paes, enfatizou a importância do projeto para os reeducandos.

“As oportunidades para os custodiados se abrem desde a capacitação inicial para atuar na unidade fabril e seguem com a prática do trabalho no dia a dia, adquirindo experiência e senso de responsabilidade, até a atividade se tornar uma fonte de renda após deixarem o sistema prisional", afirmou.

Dentre as vantagens da unidade fabril para os internos estão a qualificação profissional prática, o pagamento pelo trabalho e a absolvição de pena de um dia a menos a cada três dias trabalhados.

“Eu estou querendo levar isso aqui para a rua, eu quero mudar de vida, tenho seis filhos para criar e quero um exemplo bom para eles”, afirmou o interno J.S., de 30 anos, integrante da equipe no presídio.

Psicóloga e representante da Descartex, Luciana Mendonça, destacou os benefícios do projeto. “Acreditamos no processo de ressocialização como o princípio básico em todo o projeto, e, de fato, apresentar um novo ofício para os internos. Desde o início da seleção que enxerguei o potencial dos reeducandos, não a história pregressa deles, mas o que eles tinham enquanto propósito de vida”, pontuou.

Veja também