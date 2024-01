Governo de Pernambuco lança campanha de Carnaval 2024

A- A+

O Governo do Estado bateu o martelo na campanha do Carnaval 2024. Intitulada “Carnaval de Pernambuco não dá para explicar. Tem que se viver”, a ação já está sendo divulgada por todo o Brasil desde dezembro e, a nível local, será divulgada nos próximos dias. O foco é atrair turistas de diversas regiões do País para visitarem Pernambuco.

Na primeira semana de janeiro, a gestão estadual anunciou os homenageados do Carnaval deste ano: os artistas Lia de Itamaracá, Alceu Valença e Claudionor Germano, grandes ícones culturais de Pernambuco.

De acordo com o presidente da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), Eduardo Loyo, o Governo de Pernambuco tem trabalhado para fazer com que essa festa seja incrível tanto para os foliões locais, quanto os turistas, e que o slogan é um convite para que as pessoas de fora do Estado venham conhecer toda a potencialidade, grandiosidade e riqueza cultural que o Carnaval de Pernambuco possuí, afinal é um dos maiores do Brasil.



Folia ainda maior

Este ano, o Carnaval tem início dia 10 e vai até o dia 14 de fevereiro, Quarta-feira de Cinzas. Segundo a plataforma de viagens Decolar, Porto de Galinhas e Recife estão entre as cidades do TOP 10 nas rotas mais procuradas para aproveitar a festa.

Segundo estimativas realizadas pelo Setor de Pesquisas da Secretaria de Turismo e Lazer (Setur-PE) e da Empetur, é esperado que haja um aumento de 4,55% na movimentação turística do Estado durante o mês de fevereiro deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado, quando recebeu cerca de 2,2 milhões de foliões.

A expectativa de crescimento do Carnaval de Pernambuco também impacta a economia local. No ano de 2023, movimentou, em dados estimados, por volta de 2,7 bilhões de reais.

Em 2024, durante o período, espera-se movimentar algo em torno de 3 bilhões de reais, um crescimento de 11,11% em relação ao ano passado.

O secretário de Turismo e Lazer do Estado, Daniel Coelho, reforça que o Carnaval pernambucano é um dos maiores do País e que carrega muita cultura, sendo único.

“O Carnaval de Pernambuco não dá pra explicar tem que viver! É muita cultura, é muita tradição, ele está espalhado nos 4 cantos do nosso Estado mostrando toda a nossa história e sem dúvida ele é um carnaval de experiência, ele é um carnaval bonito de se assistir, mas mais do que isso, ele é um carnaval incrível e único de se viver, de perceber cada fantasia, cada folião, de poder cantar junto com a multidão as músicas que fazem parte da história de Pernambuco, então não tem muitas palavras não. Venham para cá e vocês vão sentir e viver o maior Carnaval do mundo”, salienta Coelho.

Veja também

oriente médio Ministro da Defesa de Israel diz que palestinos vão governar Gaza no futuro