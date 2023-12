A- A+

Segurança Governo do Estado lança Operação de Segurança do Réveillon 2024 na Orla de Boa Viagem Ação terá acompanhamento em tempo real no Centro Integrado de Comando e Controle Estadual da SDS

O Governo do Estado, através da Secretaria de Defesa Social (SDS), lançou a Operação de Segurança do Réveillon 2024 na Orla de Boa Viagem, com acompanhamento em tempo real no Centro Integrado de Comando e Controle Estadual da SDS (CICCE).

Apesar de ser uma atuação com ênfase para os três dias de festa (29, 30 e 31 de dezembro), a operação teve início no sábado (9), em virtude do feriado de Nossa Senhora da Conceição e tendo em vista que dezembro é esperado uma maior quantidade de turistas e de banhistas por toda faixa de praia.

De acordo com a SDS, aeronaves não tripuladas, helicópteros com equipamentos de alta tecnologia, além do uso de Plataformas de Observação Elevadas (POE), serão operados por servidores capacitados das Forças de Segurança Pública como técnicos, policiais militares, civis e bombeiros militares.

Com o objetivo de dar mais segurança à população, realizar a prevenção e combate à violência e os acidentes marítimos, as forças de segurança terão com equipamentos mais eficiência no controle e atuação das operativas por toda Orla de Boa Viagem.

A SDS informou que as câmeras itinerantes tambem visam oferecer mais segurança às equipes que estão em campo, permitindo a visualização dos locais antes da chegada dos policiais e/ou bombeiros. Os pontos estratégicos de monitoramento serão baseados nas estatísticas criminais, nos mapas e nos horários de maior incidência de criminalidade na região.

