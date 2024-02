A- A+

Carnaval de Pernambuco Homenageados do Carnaval 2024 de Pernambuco recebem honrarias no Palácio do Campo das Princesas Raquel Lyra entregou trófeus a Claudionor Germano, Alceu Valença e Lia de Itamaracá; esses artistas são os grandes homenageados deste ano

Na véspera da abertura oficial da Festa de Momo, a governadora Raquel Lyra entregou trófeus aos três grandes homenageados do Carnaval de Pernambuco em 2024: Alceu Valença, Lia de Itamaracá e Claudionor Germano.

Esses ícones da cultura pernambucana receberam a honraria em evento no Palácio do Campo das Princesas, nesta quarta-feira (7).

Lia de Itamaracá e Claudionor Germano são considerados Patrimônios Vivos do Estado e o ano de 2024 é especial para a cirandeira porque marca seus 80 anos de vida. Alceu Valença é detentor da Medalha da Ordem do Mérito Guararapes, título concedido ao artista pela sua representatividade na cultura pernambucana.

Todos os três homenageados estiveram presentes no evento e fizeram uma pequena apresentação com apoio da Orquestra de Zezé Correa. Os grupos de maracatu Leão Coroado e Estrela de Ouro também se apresentaram no evento.

"Muito feliz. É o maior presente que Deus me dá, é o reconhecimento e a simpatia desse povo", disse Claudionor Germano.

"Recebo [a homenagem] com muito amor e carinho. Isso é muito importante para mim, receber a homenagem viva" celebrou Lia de Itamaracá.

Homenageados recebendo troféus de Raquel Lyra e Priscila Krause. Foto: Ricardo Fernandes/ Folha de Pernambuco.

A governadora Raquel Lyra ressaltou a importância de reverenciar esses nomes tão importantes da cultura pernambucana em vida.



"Pernambuco respira cultura. Além de gerar emprego e renda para nossa gente, fala sobre quem somos. É o que nos diferencia de qualquer povo no mundo. E o Carnaval é nossa maior expressão da capacidade de inventar e inovar", iniciou em seu discurso.

"Estamos em vida homenageando quem garantiu que o Carnaval de Pernambuco pudesse ser parte da cultura do Brasil e do mundo. Não precisa de explicação pela história deles e por tudo que representam para o nosso Estado e para a cultura popular de Pernambuco", completou Raquel.

Segurança no Carnaval

Raquel Lyra também comentou sobre a questão da segurança no Carnaval de 2024. Na última terça-feira (6), o Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco (Sinpol) deliberou greve a partir da meia-noite desta sexta (9).

Nesta quarta-feira (7), o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) determinou que a greve não deve ser iniciada.

"Situação resolvida. Vamos fazer o Carnaval mais seguro que em 2023, que já foi show. Garantimos essa mesma segurança no Réveillon. Serão mais de 67 mil lançamentos, estaremos trabalhando com toda nossa força operacional para garantir em Pernambuco o Carnaval mais seguro do Brasil" disse a governadora.

O Governo do Estado tem grandes expectativas para o Carnaval deste ano. O slogan da campanha foi intitulada como “Carnaval de Pernambuco não dá para explicar. Tem que se viver”.

O Setor de Pesquisas da Secretaria de Turismo e Lazer (Setur-PE) e da Empetur espera que haja um aumento de 4,55% na movimentação turística do Estado durante o mês de fevereiro deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2023, cerca de 2,2 milhões de foliões passaram por Pernambuco.

Presente no evento desta quarta-feira (7), a secretária de Cultura de Pernambuco Cacau de Paula comentou sobre a preparação para a folia em 2024.

"As expectativas são as melhores possíveis. Temos certeza que vamos ter o melhor Carnaval do Brasil. O Governo está todo integrado para fazer esse grande evento" afirmou Cacau de Paula.

