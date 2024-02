Governo do Estado recomenda que, em caso de a aula presencial ser suspensa, seja feita remotamente

A- A+

As escolas estaduais localizadas na Região Metropolitana do Recife, Mata Norte e Mata Sul do Estado devem avaliar a possibilidade de ter ou não aula presencial nesta sexta-feira (16).



A orientação foi dada pela Secretaria de Educação e Esportes (SEE) no início da manhã, devido às chuvas nessas regiões desde a madrugada.



A SEE também orientou que, em caso de suspensão do expediente presencial, os "estudantes devem assistir aulas remotas, garantindo, assim, a segurança de todos e o cumprimento do calendário letivo".

