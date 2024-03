Governo do Haiti decreta estado de emergência e toque de recolher, após ataque de gangues a presídio

A- A+

O governo do Haiti decretou, nesse domingo, estado de emergência e toque de recolher obrigatório noturno, depois de pelo menos uma dezena de pessoas terem morrido, quando membros de gangues atacaram a principal prisão da capital, na noite de sábado. O ataque levou a uma fuga em massa de prisioneiros.



O governo anunciou o estado de emergência em um comunicado e decretou o toque de recolher obrigatório entre as 18h e 5h, a partir deste domingo e até quarta-feira, 6 de março. Ambas as medidas poderão ser renovadas.



O objetivo das medidas é “restaurar a ordem e tomar as medidas adequadas para recuperar o controlo da situação”, segundo o comunicado. O ministro da Economia, Patrick Michel Boisvert, assinou a declaração como primeiro-ministro interino do país.









O primeiro-ministro Ariel Henry esteve no Quênia para assinar um acordo para enviar polícias do país africano como parte de uma missão da ONU para ajudar a restaurar a ordem no país caribenho, dominado por gangues.

Veja também

VIDA PLENA Você conhece maneiras de prevenir o câncer no útero? Veja o que diz ginecologista