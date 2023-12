A- A+

VIOLÊNCIA Governo do Hamas eleva a 21.822 o número de mortos na guerra em Gaza Ao menos 150 pessoas morreram e 286 ficaram feridas nas últimas 24 horas

O Ministério da Saúde governado pelo Hamas anunciou, neste domingo (31), que as operações militares israelenses na Faixa de Gaza causaram 21.822 mortes no território palestino desde que a ofensiva começou, no dia sete de outubro.

Ao menos 150 pessoas morreram e 286 ficaram feridas nas últimas 24 horas, segundo a fonte, que reportou 56.451 feridos desde o início da guerra.

