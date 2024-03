Governo do Hamas relata 12 mortos em bombardeio israelense contra campo de refugiados

A- A+

Um bombardeio israelense matou, nesta terça-feira (26), pelo menos 12 pessoas em uma barraca de campanha que abrigava uma família de deslocados em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, informou o Ministério da Saúde do governo do Hamas nesse território palestino.

O ministério relatou a morte de "12 mártires", incluindo crianças. O Exército de Israel, procurado pela AFP, indicou que estava verificando essas informações.

O bombardeio atingiu a tenda da família Al Madhun, no oeste da cidade de Khan Yunis, onde muitos habitantes do norte de Gaza tiveram que se deslocar devido aos combates.

A área de Al Mawasi, na costa, abriga milhares de tendas improvisadas, com muitas pessoas que fugiram da zona do hospital Al Shifa, na Cidade de Gaza, onde há combates desde 18 de março.

