Conflito no oriente médio Governo do Hamas relata mais de 34 mil mortos em Gaza desde o início da ofensiva israelense Dessas mortes, ao menos 42 foram nas últimas 24 horas

O governo do Hamas na Faixa de Gaza elevou, nesta sexta-feira (19), para pelo menos 34.012 o número de mortes relacionadas com a ofensiva israelense lançada há mais de seis meses contra o movimento islamista no território palestino.

O número de vítimas inclui a morte de pelo menos 42 pessoas nas últimas 24 horas, informou o Ministério da Saúde de Gaza, acrescentando que o número de feridos desde o início do conflito, em 7 de outubro, sobe para 76.833.

