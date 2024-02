A- A+

CONFLITO Governo do Iraque reporta 16 mortos, entre eles civis, nos ataques dos EUA Segundo comunicado a segurança do Iraque e da região está no limite

Os bombardeios dos EUA no oeste do Iraque contra grupos armados pró-Irã deixaram pelo menos “16 mortos, incluindo civis”, afirmou neste sábado (3) o porta-voz do governo iraquiano, Bassem al Awadi.

Como esses ataques, "a segurança do Iraque e da região está no limite", disse ele, em um comunicado, no qual negou as "falsas denúncias" sobre uma "coordenação prévia" com Washington para os bombardeios.

Num primeiro balanço, duas fontes de segurança afirmaram à AFP que ocorreram 18 mortos, incluindo 15 membros de grupos armados e três civis.

Veja também

epidemia Cidade do Rio entra em estado de emergência na saúde pública por causa de aumento de casos de dengue