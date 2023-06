A- A+

paraná Governo do Paraná decreta três dias de luto após ataque em escola que deixou um morto e outro ferido Crime aconteceu na manhã desta segunda-feira (19), no Colégio Estadual Professora Helena Kolody

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), decretou luto oficial de três dias após um ataque a tiros em uma escola na cidade de Cambé, que deixou um morto e outro ferido.

O crime aconteceu na manhã desta segunda-feira (19), no Colégio Estadual Professora Helena Kolody.



O autor dos tiros é um ex-estudante da unidade de ensino, que teria ido até o local solicitar documentos e fez os disparos. Após o crime, o suspeito tentou fugir, mas foi acabou preso.

As vítimas são uma menina, que morreu no local, e um menino, que foi atingido na cabeça e socorrido em estado grave para o Hospital Santa Casa de Misericórdia.



As idades das vítimas e do suspeito não foram divulgadas.

