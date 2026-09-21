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Conflito Governo dos Estados Unidos nega vistos a assessores do presidente do Irã Agência Mehr divulgou a mesma informação, citando uma fonte da presidência iraniana

O governo dos Estados Unidos negou os pedidos de vistos para parte da comitiva do presidente iraniano Masoud Pezeshkian, que deve viajar na terça-feira (22) para Nova York, onde participará da Assembleia Geral da ONU, informou a imprensa de Teerã.

"Em uma medida hostil sem precedentes por parte do governo americano, (Donald) Trump se negou a expedir vistos a alguns membros da delegação de alto nível do presidente, incluindo integrantes de sua equipe de comunicação", afirmou a agência estatal IRNA.

A agência Mehr divulgou a mesma informação, citando uma fonte da presidência iraniana.

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