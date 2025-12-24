Qua, 24 de Dezembro

EUA

Governo dos Estados Unidos planeja promover diplomatas aliados de Trump

Departamento de Estado compilou nomes de diplomatas que receberam ordens de retorno ao país

Presidente dos Estados Unidos, Donald TrumpPresidente dos Estados Unidos, Donald Trump - Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP

Após a retirada de quase 30 embaixadores e outros diplomatas que chefiavam missões dos EUA no exterior, o presidente Donald Trump planeja promover servidores leais aos postos mais altos do Departamento de Estado.

A decisão é incomum por atingir diplomatas de carreira que ocupavam cargos de chefes de missão. Tradicionalmente, esse grupo tende a ser mantido nos postos após transições de governo, justamente por atuar sob o princípio da neutralidade política. Ainda assim, Trump vinha sinalizando a intenção de reformular o corpo diplomático, em linha com a promessa de eliminar o que ele chama de "Estado profundo" dentro da burocracia federal.
 

Os planos foram noticiados inicialmente pelo site Politico, enquanto uma lista parcial das remoções foi divulgada pela Associated Press. A reorganização, no entanto, não foi anunciada oficialmente. Funcionários do Departamento de Estado passaram o fim de semana compilando nomes de diplomatas que receberam ordens de retorno aos EUA.

