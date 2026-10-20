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EUA X CHINA Governo dos Estados Unidos veta uso da IA chinesa DeepSeek em agências governamentais "Os modelos da DeepSeek apresentam múltiplos vetores de ameaça", afirma um documento anexado ao comunicado

O governo dos Estados Unidos ordenou na segunda-feira (19) que suas agências deixem de utilizar ferramentas de inteligência artificial da startup chinesa DeepSeek, enquanto os dois países competem pela supremacia neste setor em rápida evolução.

Um comunicado do Departamento de Segurança Interna anuncia a proibição dos produtos desenvolvidos pela DeepSeek - e das ferramentas criadas por terceiros com esta IA - e afirma que devem ser removidos dos dispositivos.

O departamento pode dar instruções às agências civis, mas não às Forças Armadas nem aos serviços de inteligência. O Departamento de Defesa não respondeu a um pedido de comentário da AFP.

"Os modelos da DeepSeek apresentam múltiplos vetores de ameaça", afirma um documento anexado ao comunicado.

O uso das ferramentas de IA da DeepSeek "pode resultar na transferência de dados sigilosos (para a China) caso sejam utilizadas por funcionários ou fornecedores do governo dos Estados Unidos", advertiu o departamento.

Seus servidores estão localizados na China, cujo sistema jurídico permite ao governo ter uma "ampla autoridade" para acessar a infraestrutura de empresas privadas, acrescentou.

A DeepSeek, um dos principais laboratórios de IA da China, provocou um terremoto no setor em janeiro de 2025 com um chatbot de baixo custo e alto desempenho, desafiando as empresas americanas.

Os Estados Unidos acusaram a DeepSeek e outras grandes empresas chinesas de IA de roubar de forma sistemática as capacidades dos modelos de ponta desenvolvidos por seus rivais americanos.

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