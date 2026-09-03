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ESTADOS UNIDOS Governo dos EUA apoia OpenAI em ação movida pelo New York Times O New York Times processou a OpenAI e a Microsoft no final de 2023, alegando que os modelos de IA de ambas as empresas utilizaram, sem autorização, seus artigos para treinamento

O governo do presidente americano, Donald Trump, apoiou a empresa OpenAI em uma ação judicial do jornal The New York Times, que acusa a criadora do ChatGPT de ter violado direitos autorais ao utilizar seu material jornalístico para treinar modelos de inteligência artificial (IA).

Em um documento judicial apresentado ao tribunal federal de Nova York que conduz o caso, o governo dos Estados Unidos destacou o avanço científico, o crescimento econômico e a segurança nacional como elementos para definir seu apoio.

"As possibilidades criativas e os benefícios públicos trazidos pelo avanço do treinamento de modelos de linguagem de grande porte (LLM) superam em muito qualquer prejuízo competitivo", diz o texto de 20 páginas apresentado pelo Departamento de Justiça e consultado nesta quinta-feira (3) pela AFP.

O New York Times processou a OpenAI e a Microsoft no final de 2023, alegando que os poderosos modelos de IA de ambas as empresas utilizaram, sem autorização, milhões de seus artigos para treinamento.

Os direitos autorais se tornaram um campo de batalha fundamental para o setor de IA generativa. Editoras, músicos e artistas recorreram à Justiça ou fizeram acordos para receber pelo uso da tecnologia construída com seu conteúdo.

O Departamento de Justiça argumentou que o treinamento de modelos de IA com obras escritas é "extraordinariamente transformador", o que lhe permitiria se beneficiar da exceção de "uso legítimo" prevista na legislação americana.

Por sua vez, Graham James, porta-voz do New York Times, declarou que o Departamento de Justiça se alinhou a "empresas de IA avaliadas em trilhões de dólares" às custas dos criadores americanos.

"A proposta do governo de permitir que as empresas se apropriem desse material sem permissão nem compensação minaria a sustentabilidade do conteúdo criado por humanos", afirmou James em comunicado.

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