Conflito
Governo dos EUA aprova venda de 500 mísseis Patriot à Ucrânia
A venda de armamentos ainda precisa ser aprovada pelo Congresso americano
O governo de Donald Trump autorizou nesta sexta-feira (30) a venda de 500 mísseis Patriot à Ucrânia, informou o Departamento de Estado.
"A venda proposta melhorará a capacidade da Ucrânia de enfrentar as ameaças atuais e futuras, ao reforçar suas capacidades integradas de defesa aérea e antimísseis", afirmou o órgão em um comunicado.
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A venda de armamentos ainda precisa ser aprovada pelo Congresso americano.