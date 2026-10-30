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Conflito Governo dos EUA aprova venda de 500 mísseis Patriot à Ucrânia A venda de armamentos ainda precisa ser aprovada pelo Congresso americano

O governo de Donald Trump autorizou nesta sexta-feira (30) a venda de 500 mísseis Patriot à Ucrânia, informou o Departamento de Estado.

"A venda proposta melhorará a capacidade da Ucrânia de enfrentar as ameaças atuais e futuras, ao reforçar suas capacidades integradas de defesa aérea e antimísseis", afirmou o órgão em um comunicado.

A venda de armamentos ainda precisa ser aprovada pelo Congresso americano.

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