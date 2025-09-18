Qui, 18 de Setembro

Polônia

Governo dos EUA aprova venda de US$ 780 milhões em mísseis antitanque para Polônia

País eslavo é um dos principais apoiadores da Ucrânia desde que a Rússia invadiu seu território em fevereiro de 2022

Polônia está realizando um processo de modernização de seus equipamentos de defesaPolônia está realizando um processo de modernização de seus equipamentos de defesa - Foto: Wikimedia Commons

Os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira (18) a venda de 780 milhões de dólares (4,13 bilhões de reais) em mísseis antitanque Javelin e unidades de lançamento para a Polônia, país fronteiriço com Rússia e Ucrânia, uma transação que ainda precisa ser aprovada pelo Congresso.

"Esta venda apoiará a política externa e a segurança nacional dos Estados Unidos ao melhorar a segurança de um aliado da Otan, que é uma força para a estabilidade política e econômica na Europa", afirmou a Agência de Cooperação em Segurança de Defesa dos Estados Unidos em um comunicado.

O Departamento de Estado aprovou a venda para a Polônia e encaminhou sua decisão ao Congresso. Espera-se que a transação seja ratificada.

A Polônia é um dos principais apoiadores da Ucrânia desde que a Rússia invadiu seu território em fevereiro de 2022. O país está realizando um processo de modernização de seus equipamentos de defesa, principalmente com contratos com os Estados Unidos e a Coreia do Sul.

Para isso, planeja gastar 4,7% do PIB em defesa este ano, e em 2026 pretende aumentar esse percentual.

