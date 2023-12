Governo dos EUA consulta Brasil sobre ameaças da Venezuela e reafirma apoio "incondicional" a Guiana

A- A+

O governo dos Estados Unidos fez consultas ao governo do Brasil e outros parceiros na região sobre as ameaças da Venezuela à Guiana. Em meio aos preparativos para a reunião entre os presidentes dos dois lados da crise geopolítica, Nicolás Maduro e Irfaan Ali, a embaixada americana em Brasília diz que presta apoio "incondicional" apoio à soberania dos guianenses.

A representação diplomática também ressaltou que defende uma solução pacífica para a disputa. O encontro entre os governos de Caracas e Georgetown ocorrerá nesta quinta-feira (11) em São Vicente e Granadinas.

"Estamos consultando o Brasil e outros parceiros internacionais sobre a disputa fronteiriça entre Venezuela e Guiana. Brasil e Estados Unidos apoiam uma resolução pacífica sobre essa disputa na fronteira. Nós reafirmamos o apoio incondicional dos Estados Unidos à soberania da Guiana", diz a embaixada, por meio de assessoria.

Entre quarta-feira (13) e quinta-feira (14), o assessor especial da Presidência, Celso Amorim, representará o governo Luiz Inácio Lula da Silva no encontro da ilha do sul do Caribe.

O esforço diplomático será liderado pela Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC), presidida por São Vicente e Granadinas.

Veja também

Guatemala MP da Guatemala entrega relatório sobre supostas anomalias nas eleições