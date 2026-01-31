A- A+

Crise Governo dos EUA entra em 'shutdown' mas paralisação deve ser curta A nova paralisação parcial do governo acontece três meses após o 'shutdown' mais longo da história do país, em outubro e novembro do ano passado

O governo federal dos Estados Unidos entrou em um novo cenário de paralisação orçamentária, mas que nesta ocasião deve ser breve, até uma votação prevista para segunda-feira no Congresso.

A nova paralisação parcial do governo acontece três meses após o 'shutdown' mais longo da história do país, em outubro e novembro do ano passado.

Embora o Senado americano tenha aprovado algumas horas antes um projeto orçamentário, a medida ainda depende da avaliação do texto na Câmara dos Representantes, que programou a votação para o início da próxima semana para encerrar o 'shutdown'.

As consequências, portanto, devem ser mínimas, já que o bloqueio pode durar apenas um fim de semana, sem que muitos funcionários sejam colocados em licença não remunerada.

O que atrasou o acordo foi a resistência da oposição democrata em aprovar a verba no orçamento para o Departamento de Segurança Interna (DHS), após a morte a tiros de dois manifestantes durante as operações anti-imigração do governo Donald Trump no estado de Minnesota.

O texto aprovado na sexta-feira no Senado, com 71 votos a favor e 29 contra, é resultado de um acordo entre o presidente republicano e os senadores democratas.

A oposição aceitou aprovar cinco dos seis projetos do texto orçamentário, enquanto a parte correspondente ao DHS será objeto de novas negociações nas próximas duas semanas.

Em uma nota, o Escritório de Orçamento (OMB) da Casa Branca pediu na sexta-feira à noite aos diferentes departamentos que implementassem o plano para um 'shutdown' ao mesmo tempo em que afirmava "ter esperança" de uma paralisação "breve".

- Fim da violência -

Na semana passada, o texto parecia seguir para a aprovação antes da data limite de 31 de janeiro, mas os acontecimentos de sábado passado em Minneapolis modificaram o contexto político.

A morte de Alex Pretti, bem como a de Renee Good dias antes, por disparos de agentes federais nesta cidade do norte dos Estados Unidos, provocou um movimento de indignação no seio da classe política.

O líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer, enumerou na sexta as demandas democratas, afirmando querer "frear o ICE e pôr fim à violência".

Para isso, o legislador exigiu medidas como, por exemplo, proibir o uso de balaclavas pelos agentes. "Chega de polícia secreta", afirmou.

Devido às normas no Senado, eram necessários 60 votos de 100 para aprovar um projeto orçamentário. Os republicanos têm maioria na Casa, mas precisavam do apoio de vários membros da oposição para aprovar o orçamento.

Embora o 'shutdown' tenha entrado em vigor, é provável que não se repita o que ocorreu no ano passado, quando os Estados Unidos vivenciaram o fechamento governamental mais longo de sua história.

Republicanos e democratas batalharam durante 43 dias por disputas sobre os subsídios aos seguros de saúde.

Centenas de milhares de funcionários foram então colocados em licença temporária, enquanto outros com funções consideradas essenciais tiveram que seguir trabalhando. Mas todos tiveram que esperar até o fim do 'shutdown' para receber seus salários.

Veja também