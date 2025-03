A- A+

Mundo Governo dos EUA está trabalhando para reduzir taxas de juros no país, diz secretário do Tesouro Bessent também afirmou que um acordo de parceria econômica entre os EUA e a Ucrânia pode ser assinado já na próxima semana

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou que o governo de Donald Trump está "trabalhando para reduzir as taxas de juros" do país pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

Ele destacou ainda que os preços no país "subiram muito" durante a administração de Joe Biden, e que o republicano "herdou" a alta inflacionária do democrata.

Bessent também afirmou que um acordo de parceria econômica entre os EUA e a Ucrânia pode ser assinado já na próxima semana.

Ainda sobre a questão ucraniana, o secretário do Tesouro enfatizou que "Trump não hesitaria em aumentar sanções contra a Rússia" se isso proporcionasse uma vantagem para os americanos nas negociações por uma paz duradoura.



