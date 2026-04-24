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ESTADOS UNIDOS Governo dos EUA quer restabelecer pelotões de fuzilamento para execuções O presidente republicano pôs fim, em 2020, durante seu primeiro mandato

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira (24) uma ampliação dos métodos de aplicação da pena de morte em casos federais, que inclui pelotões de fuzilamento, eletrocussão e gás letal.

A pena de morte é aplicada normalmente em nível estadual nos Estados Unidos, mas o governo federal também pode solicitar a execução para certos crimes.

"A administração anterior descumpriu seu dever de proteger o povo americano ao se recusar a solicitar e implementar a punição máxima contra os criminosos mais perigosos, incluindo terroristas, assassinos de crianças e assassinos de policiais", declarou o procurador-geral interino Todd Blanche.

Sob o presidente Donald Trump, "o Departamento de Justiça volta a fazer cumprir a lei e a se posicionar ao lado das vítimas", disse Blanche em um comunicado.

O presidente republicano pôs fim, em 2020, durante seu primeiro mandato, a uma pausa de 17 anos nas execuções federais.

Houve 13 execuções por injeção letal durante os últimos seis meses do mandato de Trump, mais do que sob qualquer líder americano em 120 anos.

Antes de deixar a Casa Branca em janeiro de 2025, o presidente democrata Joe Biden, opositor da pena de morte, comutou as sentenças de morte de 37 dos 40 detentos condenados à pena capital em nível federal.

Trump, em seu primeiro dia na Casa Branca de seu segundo mandato, pediu ampliar o uso da pena de morte "para os crimes mais vis".

Atualmente, cinco estados dos Estados Unidos autorizam o pelotão de fuzilamento para execuções, mas apenas um — Carolina do Sul — utilizou esse método nos últimos anos.

Nove estados permitem a eletrocussão, mas esse método não é usado desde 2020.

Dois estados executaram recentemente detentos por meio de hipóxia de nitrogênio, que consiste em bombear gás nitrogênio para uma máscara, provocando a asfixia do preso.

O uso do gás nitrogênio como método de pena capital foi denunciado por especialistas das Nações Unidas como cruel e desumano.

A pena de morte foi abolida em 23 dos 50 estados dos Estados Unidos, enquanto outros três — Califórnia, Oregon e Pensilvânia — mantêm moratórias.

Os três homens cujas sentenças de morte não foram comutadas por Biden foram um dos autores do atentado à maratona de Boston de 2013, um homem armado que assassinou 11 fiéis judeus em 2018 e um supremacista branco que matou nove fiéis negros em uma igreja em 2015.

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