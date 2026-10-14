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Internacional Governo dos EUA recorrerá de decisão que dá acesso à CNN, MS NOW e Politico à Casa Branca Trump excluiu da cobertura esses três importantes veículos de comunicação americanos em setembro pela publicação do que ele classificou como "notícias falsas"

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos disse, nesta quarta-feira (14), que recorrerá da decisão de um juiz federal de bloquear a ordem do presidente Donald Trump de impedir o acesso dos jornalistas da CNN, MS NOW e Politico à Casa Branca.

Trump excluiu da cobertura esses três importantes veículos de comunicação americanos em setembro pela publicação do que ele classificou como "notícias falsas".

Os três veículos apresentaram uma ação conjunta para suspender a proibição.

O juiz distrital Timothy Kelly determinou que o governo Trump deve permitir o acesso à Casa Branca aos jornalistas enquanto a ação é examinada.

Kelly afirmou que é provável que os veículos "consigam se impor não apenas com sua reivindicação do devido processo, mas também com suas duas reivindicações baseadas na Primeira Emenda" da Constituição.

A Primeira Emenda protege o direito à liberdade de imprensa.

Trump bloqueou o acesso da CNN, MS Now e Politico à Casa Branca em 18 de setembro. Uma decisão judicial preliminar restaurou as credenciais dos jornalistas, mas a medida expira na quinta-feira.

Agora, o juiz estendeu a ordem para que os jornalistas dos veículos vetados tenham acesso à Casa Branca enquanto avança o processo judicial.

"O presidente Trump possivelmente vetou os autores da ação na Casa Branca porque acredita que a cobertura deles em geral é imprecisa e tendenciosa contra ele", afirmou Kelly.

Trump ataca os veículos que fazem coberturas críticas de sua gestão e já chamou a imprensa de "inimiga do povo".

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