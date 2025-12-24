Governo dos EUA revisa mais de 1 milhão de documentos do caso Epstein
"Nossos advogados trabalham incansavelmente para revisar os documentos e fazer as mudanças necessárias para proteger as vítimas, e vamos publicá-los o mais rapidamente possível", afirmou o Departamento de Justiça
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos informou nesta quarta-feira que revisa para divulgação mais de 1 milhão de documentos possivelmente relacionados ao financista Jeffrey Epstein.
Em mensagem no X, o departamento informou que um promotor de Nova York e o FBI relataram terem descoberto "mais de 1 milhão de documentos adicionais potencialmente relacionados ao caso Jeffrey Epstein".
Leia também
• Últimos documentos do caso Epstein reacendem escrutínio sobre ex-príncipe britânico Andrew
• Novos documentos sobre o caso Epstein contêm inúmeras referências a Trump
• Milhares de novos documentos relacionados a Epstein divulgados pelo Dep. de Justiça
"Nossos advogados trabalham incansavelmente para revisar os documentos e fazer as mudanças necessárias para proteger as vítimas, e vamos publicá-los o mais rapidamente possível", afirmou o Departamento de Justiça. "Devido à quantidade maciça de material, isso ainda poderia levar várias semanas."