ESTADOS UNIDOS

Governo dos EUA revisa mais de 1 milhão de documentos do caso Epstein

"Nossos advogados trabalham incansavelmente para revisar os documentos e fazer as mudanças necessárias para proteger as vítimas, e vamos publicá-los o mais rapidamente possível", afirmou o Departamento de Justiça

Esta fotoilustração mostra documentos com trechos censurados após o Departamento de Justiça dos EUA começar a divulgar os registros da investigação sobre o caso Jeffrey EpsteinEsta fotoilustração mostra documentos com trechos censurados após o Departamento de Justiça dos EUA começar a divulgar os registros da investigação sobre o caso Jeffrey Epstein - Foto: Mandel Ngan/AFP

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos informou nesta quarta-feira que revisa para divulgação mais de 1 milhão de documentos possivelmente relacionados ao financista Jeffrey Epstein.

Em mensagem no X, o departamento informou que um promotor de Nova York e o FBI relataram terem descoberto "mais de 1 milhão de documentos adicionais potencialmente relacionados ao caso Jeffrey Epstein".

 

"Nossos advogados trabalham incansavelmente para revisar os documentos e fazer as mudanças necessárias para proteger as vítimas, e vamos publicá-los o mais rapidamente possível", afirmou o Departamento de Justiça. "Devido à quantidade maciça de material, isso ainda poderia levar várias semanas."

