AMÉRICA DO SUL Governo e oposição da Venezuela criticam líder da OEA por postura sobre a Guiana Os dois países têm uma disputa centenária pelo território de Essequibo, zona rica em petróleo

O governo e a oposição da Venezuela, normalmente com posições antagônicas em tudo, concordaram, nesta quinta-feira (2), em condenar a postura do secretário-geral da OEA, Luis Almagro, sobre uma disputa centenária com a Guiana pelo território de Essequibo, zona rica em petróleo.

Almagro, um ferrenho crítico do governo do presidente Nicolás Maduro e aliado natural da oposição, anunciou na quarta-feira a Venezuela por "provocar" a Guiana com uma "linguagem preocupante" e a convocação de um referendo sobre uma disputa.

“As expressões deste personagem nefasto, uma desgraça para a história latino-americana e caribenha, incluem a uma linha vergonhosa de provocação que tenta desestabilizar a região”, informou um comunicado do Ministério das Relações Exteriores.

"O ódio do senhor Almagro pela Venezuela leva-o novamente a colocar-se à margem da legalidade internacional". A Venezuela convocou para 3 de dezembro este referendo consultivo, não vinculativo, que propõe a criação de um estado (província) nessa região e a nacionalização de seus habitantes.

“O regime (da Venezuela) deve respeitar os princípios de paz e evitar qualquer confusão e mensagem lesiva”, disse Almagro, que alertou sobre “provocações” e sobre os movimentos de tropas na fronteira.

"Seu silêncio sobre as concessões em território em disputa e inclusive em águas que são da Venezuela e não estão em discussão é grave. Seja pelo menos imparcial", declarou Gerardo Blyde, membro da delegação da oposição em negociações com o governo de Maduro mediadas pela Noruega.

“O Essequibo é um assunto de Estado que envolve todos os venezuelanos, além de quem exerce o poder”, disse Blyde.

"Campanha contra o referendo"

Biagio Pilieri, outro porta-voz da coalizão oposicionista Plataforma Unitária Democrática (PUD), disse durante uma entrevista coletiva na quarta-feira que os partidos agrupados neste bloco defendem que "o Essequibo é território venezuelano".

“Disso não pode haver dúvida, não a houve, nem a há, nem a houve jamais”, destacou Pilieri, que apontou que a PUD fixará posição sobre se a consulta “ajuda ou não” a causa venezuelana pelo Essequibo.

"A Venezuela tem um ponto de unidade em torno da defesa do território e do Essequibo, que não se deve confundir a defesa dos venezuelanos ao Essequibo com um apoio político a ninguém", disse aos jornalistas o consultor político Luis Vicente León, diretor da Datanálise .

No entanto, seguindo essa tradição antagonista, Maduro acusou a oposição venezuelana de liderar uma campanha contra o referendo consultivo organizado pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE) venezuelano.

"Começaram uma campanha contra o referendo consultivo, denunciou a campanha da ultradireita da Plataforma Unitária que viola os acordos de Barbados e que ofende o povo da Venezuela e que faz o trabalho da Exxon Mobil", Maduro afirmou na segunda-feira mostrando um suposto panfleto .

