A- A+

Espanha Governo e oposição espanhola ainda sem acordo sobre bloqueio judicial Participaram pelo governo espanhol o ministro da Justiça, Félix Bolaños, e pela oposição o vice-secretário-geral do Partido Popular, Esteban González Pons, com a mediação do comissário europeu da Justiça, Didier Reynders.

Representantes do governo espanhol e da oposição realizaram, nesta segunda-feira (19), uma segunda reunião em Bruxelas para discutir a renovação do Conselho Geral do Poder Judiciário (CGPJ), e na falta de acordo voltarão a reunir-se em março.

Participaram pelo governo espanhol o ministro da Justiça, Félix Bolaños, e pela oposição o vice-secretário-geral do Partido Popular (PP, direita), Esteban González Pons, com a mediação do comissário europeu da Justiça, Didier Reynders.

"É uma boa notícia que continuemos nos vendo, que continuemos conversando, negociando e avançando. Neste sentido, decidimos retornar a Bruxelas, para nos encontrarmos novamente com o comissário Reynders, na primeira quinzena de março", embora a data precisa ainda não esteja definida, disse Bolaños.

A reunião desta segunda-feira "foi mais uma vez insuficiente. Teremos que nos reunir pelo menos mais uma vez, e voltamos a nos reunir na primeira quinzena do mês de março. Estamos avançando muito lentamente", disse Pons ao sair da reunião.

Na opinião do líder da oposição, "o principal problema para nós não está resolvido" porque o seu partido quer que a renovação da CGPJ ocorra juntamente com a adoção de um novo modelo de seleção de juízes.

"O nosso país não pode continuar nesta situação para sempre, sem um acordo constitucional sobre o modelo do Conselho para o Poder Judiciário e, portanto, o progresso é lento", disse ele.

Bolaños e Pons reuniram-se no dia 31 de janeiro, mediados por Reynders, em Bruxelas para tentar encontrar uma saída para a situação no CGPJ, cujo mandato dos membros expirou há cinco anos.

Veja também

VIOLÊNCIA Especialistas da ONU pedem investigação sobre acusações de violência contra palestinas