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AMÉRICA LATINA Governo e oposição ratificam vontade de realizar eleições na Venezuela Chefe da delegação opositora, Dinorah Figuera, afirmou em entrevista coletiva que "a vontade política" das duas partes "é de que haja eleições" no país

O governo interino da Venezuela e a oposição ratificaram na quarta-feira (21) sua vontade de realizar eleições presidenciais no país, com o apoio dos Estados Unidos, informou o lado opositor, após a terceira rodada de negociações, que começou uma semana antes.

A chefe da delegação opositora, Dinorah Figuera, afirmou em entrevista coletiva que "a vontade política" das duas partes "é de que haja eleições" no país. Segundo ela, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, expressou em conversas anteriores que o governo do presidente americano, Donald Trump, quer "deixar um país democrático, um país que goze de instituições e um país que tenha eleições".

Dinorah não mencionou uma data para a realização do pleito presidencial, mas em entrevista ao jornal El Nacional publicada ontem manifestou esperança de que ele aconteça, "pelo menos, no fim do próximo ano ou no começo de 2028".

A mesa de diálogo também acordou a revisão das leis para devolver as garantias aos partidos políticos e rever o processo de inabilitação de opositores.

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