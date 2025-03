A- A+

saúde Governo Federal entrega 156 novas ambulâncias para a frota do Samu Do total de cidades, 94 vão receber uma ambulância pela primeira vez, como Cavalcante (GO) e São Lourenço do Piauí (PI)

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, entregou, nesta quinta-feira (27), 156 novas ambulâncias para a frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 192 (Samu), o serviço gratuito para assistência de urgência e emergência em saúde. Com investimento total de R$ 50,4 milhões, os veículos vão fortalecer o atendimento em 114 municípios de 15 estados, com capacidade de atender dois milhões de pessoas.

Do total de cidades, 94 vão receber uma ambulância pela primeira vez, como Cavalcante (GO) e São Lourenço do Piauí (PI).

Em evento em Brasília (DF), Alckmin, que é médico, lembrou que existe a chamada “hora de ouro” no atendimento de emergência. “Os primeiros 60 minutos fazem toda a diferença. Um atendimento rápido e com equipe treinada salva vidas, diminui sequelas e faz uma diferença”, disse, lembrando os três princípios do Sistema Único de Saúde (SUS): oferecer um atendimento igualitário para todas as pessoas, com universalidade, chegando a todos os lugares, e olhando para a integralidade da saúde do cidadão.

O objetivo do governo é renovar toda a frota e universalizar o acesso ao serviço do Samu até o fim de 2026, por meio de recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A meta é que, em 2025, só estejam em operação veículos com até cinco anos de uso.

Cobertura

Com a entrega de hoje, a cobertura populacional do Samu chega a quase 90%, segundo o Ministério da Saúde. Atualmente, o serviço conta com mais de 4,3 mil veículos em circulação e chega a 188,6 milhões de brasileiros em 4.143 dos 5.570 municípios do país.

Mais ambulâncias devem ser entregues ainda no primeiro semestre: 45 em Sete Lagoas (MG) em abril; e 193 em Lauro de Freitas (BA) em maio.

Além disso, está aberto edital do PAC Seleções, destinado a atender demandas específicas de prefeituras e estados para a distribuição de mais 1,5 mil ambulâncias do Samu, seja para renovação ou ampliação da frota. Gestores têm até 31 de março para fazer o pedido. O orçamento é de R$ 525 milhões.

O Samu é um dos componentes da Política Nacional de Atenção às Urgências do Ministério da Saúde e faz parte da Rede Assistencial Pré-Hospitalar Móvel de atendimento às urgências. O serviço gratuito pode ser acessado pelo número de telefone 192, que oferece orientações à população e envia veículos tripulados por equipes especializadas.

Veja também