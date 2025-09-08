A- A+

GAZA Espanha anuncia medidas contra o "genocídio" em Gaza e Israel a acusa de ser "antissemita" As medidas, que serão executadas de forma imediata, incluem aprovação de uma lei que consolide juridicamente o embargo de armas a Israel

O primeiro-ministro da Espanha, o socialista Pedro Sánchez, anunciou nesta segunda-feira várias medidas para "deter o genocídio em Gaza", incluindo um embargo de armas a Israel e a proibição de atracar em portos espanhóis para embarcações que transportem combustível para o Exército israelense.

O governo da Espanha, uma das vozes europeias mais críticas em relação à atuação israelense em Gaza, "decidiu dar mais um passo e implementar de forma imediata nove ações adicionais para deter o genocídio em Gaza, para perseguir seus executores e para apoiar a população palestina", anunciou Sánchez no Palácio da Moncloa, em Madri.

"Sabemos que todas estas medidas não serão suficientes para deter a invasão nem os crimes de guerra, mas esperamos que sirvam para adicionar pressão sobre o primeiro-ministro (Benjamin) Netanyahu e seu governo, para aliviar parte do sofrimento que está passando a população palestina", acrescentou.

As medidas, que serão executadas "de forma imediata", incluem aprovação de uma lei que "consolide juridicamente o embargo de armas a Israel, que já aplicamos de fato desde outubro de 2023", afirmou Sánchez.

Além disso, será proibida a escala em portos espanhóis "para todos os navios que transportem combustíveis destinados às Forças Armadas israelenses", assim como será negada a entrada no espaço aéreo espanhol para aeronaves que "transportem material de defesa destinado a Israel", apontou.

As medidas também incluem proibir a entrada no território de pessoas "que participem de forma direta no genocídio", vetar a entrada de produtos "procedentes dos assentamentos ilegais em Gaza e na Cisjordânia" e limitar os serviços consulares espanhóis a pessoas que residam nestes assentamentos.

A Espanha aumentará a ajuda aos palestinos e à agência da ONU para os refugiados palestinos (UNRWA), acrescentou Sánchez.

"Campanha anti-israelense"

Imediatamente depois, o ministro das Relações Exteriores de Isrel, Gideon Saar, respondeu com uma longa mensagem na rede X, na qual acusou o governo espanhol de travar "uma campanha anti-israelense e antissemita sustentada" com o objetivo de "desviar a atenção de graves escândalos de corrupção".

O ministro se referia às questões jurídicas que cercam Sánchez, como a investigação de um caso de suborno em troca de obras públicas contra dois de seus antigos colaboradores, seu ex-vice-presidente Santos Cerdán e seu ex-ministro dos Transportes, José Luis Ábalos.

Sánchez também foi enfraquecido pelas investigações judiciais contra sua esposa, seu irmão e o procurador-geral do Estado nomeado por seu governo.

O ministro israelense afirmou que, como sanção, seu governo proibirá a entrada em Israel da vice-presidente e ministra do Trabalho da Espanha, Yolanda Díaz, assim como da ministra da Juventude e Infância, Sira Rego, de origem palestina.

"É motivo de orgulho que um Estado que comete genocídio nos proíba a entrada", respondeu Yolanda Díaz na rede Bluesky.

O Ministério das Relações Exteriores espanhol convocou a embaixadora espanhola em Tel Aviv para consultas.

A mais recente disputa diplomática coincide com a morte, em Jerusalém Oriental, de um jovem espanhol que havia emigrado recentemente para Israel, uma das seis vítimas fatais de um ataque a tiros perpetrado, segundo a polícia, por dois agressores palestinos em um ponto de ônibus na manhã desta segunda-feira.

O ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, que desencadeou o conflito atual, matou 1.219 pessoas em Israel, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.

As represálias israelenses causaram pelo menos 64.300 mortes em Gaza, a maioria mulheres e crianças, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, cujos dados são considerados confiáveis pela ONU.

