A- A+

Educação Governo do Estado lança bloco de licitações para a construção de 54 creches e pré-escolas A governadora Raquel Lyra assinou a liberação nesta quarta-feira (4), em evento realizado no Palácio do Campo das Princesas

O Governo do Estado autorizou o lançamento do terceiro bloco de licitações para a construção de 54 creches e pré-escolas distribuídas em 53 municípios de todas as regiões de Pernambuco.

A governadora Raquel Lyra assinou a liberação nesta quarta-feira (4), em evento realizado no Palácio do Campo das Princesas que contou com a presença de representantes de todos os municípios beneficiados.

No total, o novo bloco dos Centros de Educação Infantil (CEIs) contará com um investimento de R$ 342 milhões. Após a assinatura, há um prazo de 30 a 40 dias para aprovação das empresas.

O projeto, que faz parte do Juntos pela Educação, tem como objetivo auxiliar os municípios pernambucanos na expansão da rede pública para alunos de zero a seis anos por meio de convênios com o estado.

De acordo com a governadora Raquel Lyra, será responsabilidade do Governo do Estado construir, equipar e manter o funcionamento das creches por um ano para dar tempo dos municípios se organizarem.

“Tivemos a presença de prefeitos que sabem que estamos trabalhando juntos. A gente acredita na força do trabalho e da união. Por isso, estamos construindo, através do diálogo, um compromisso firme da transparência numa relação muito forte com os prefeitos e prefeitas pernambucanos, porém mais do que tudo, com o povo do nosso estado", destacou Raquel.

Beneficiados

Cada nova creche ao redor do estado deve atender cerca de 350 crianças, com alimentação garantida e estudo no tempo certo.

Ao final do evento, a governadora ressaltou que, em breve, deve lançar novas licitações para a construção de outras creches.

A ideia do Juntos pela Educação é entregar 250 creches novas, disponibilizando 60 mil vagas.

"A gente está apertando todos os dias para que as obras sejam entregues no prazo previsto. Por isso, estamos pedindo o apoio das prefeituras para que nos ajudem com a fiscalização das obras, e fazendo reuniões periódicas com as empresas para que a entrega possa ser feita no tempo certo”, completou a governadora.

Outros editais

Os processos de licitação para a construção de creches e pré-escolas tiveram início em maio de 2024, quando o Governo Estadual autorizou o primeiro bloco com previsão de incorporar 51 CEIs.

Esse chamado previa um investimento de R$ 282 milhões, beneficiando 42 municípios.

No início deste ano, no mês de janeiro, a governadora Raquel Lyra lançou o segundo bloco contemplando 52 novos centros educacionais. O gasto com esse lote é de R$ 303,9 milhões.

Veja também