saúde Governo estadual anuncia investimento de R$ 195,9 milhões em ampliação e requalificação de hospitais As unidades de sáude beneficiadas são da Região Metropolitana do Recife (RMR)

Hospitais da Região Metropolitana do Recife (RMR) serão beneficiados com investimentos para ampliação e requalificação. O governo do estado anunciou um total de R$ 195,9 milhões destinados à saúde, buscando atender às demandas apresentadas pela população por meio do programa Ouvir Para Mudar.

Entre os anúncios, estão a assinatura da ordem de serviço para a construção da maternidade de Igarassu, por R$ 56,5 milhões; além das reformas e ampliações do Hospital Otávio de Freitas (HOF), por R$ 47 milhões; do Hospital Agamenon Magalhães (HAM), por R$ 14,7 milhões; do Hospital Barão de Lucena (HBL), por R$ 33,7 milhões; e do Hospital Regional Ulysses Pernambucano (HUP), por R$ 4,5 milhões.

De acordo com a governadora Raquel Lyra, as obras são de começo imediato e que os serviços começam num curto prazo de tempo.

"Estamos anunciando ordem de serviço. Isso significa que as obras estão autorizadas a começar. A gente não vem para fazer anúncio de ações que não tenham começo, meio e fim. Estamos olhando para cada cidadão e cidadã pernambucana que carecem de atenção do governo de Pernambuco", afirmou.

A secretária estadual de Saúde (SES-PE), Zilda Cavalcanti, destacou o aumento no número de leitos com esse investimento.

"Representam um ganho de cerca de 260 leitos para os hospitais da Região Metropolitana do Recife. Além disso, estamos fazendo a requalificação dos ambientes, não somente para melhorar a assistência à saúde, mas também as condições de trabalho para os servidores e profissionais de saúde, garantindo a correta higienização dos hospitais e o correto fluxo de acesso", disse.

Outros investimentos

A governadora também autorizou a reforma da fachada do Hospital da Restauração (HR), por R$ 10 milhões, contemplando as obras estruturais que já vêm acontecendo em toda unidade.

Outros investimentos receberam a ordem de serviço, como a nova subestação cabinada do Hospital Geral de Areias (HGA), o almoxarifado da Rede de Frios de Pernambuco, incluso no Programa Estadual de Imunização (PNI), e mais os contratos de manutenção predial e de serviços, que trazem modernização à infraestrutura hospitalar e ampliam a capacidade de atendimento, referentes ao Hemope, ao Hospital Correia Picanço (HCP), ao Hospital Geral da Mirueira (HGM), ao Hospital Ulysses Pernambucano (HUP) e ao Hospital Jaboatão Prazeres (HJP), que somam cerca de R$ 29,5 milhões.

Durante o evento, Raquel Lyra assinou os termos aditivos do plano de investimentos para aquisição, por R$ 9,4 milhões, de equipamentos médicos e hospitalares para as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) da RMR e o Hospital João Murilo de Oliveira (HJMO), em Vitória de Santo Antão, totalizando 13 unidades.

