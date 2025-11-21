A- A+

segurança pública Governo estuda regulamentar prêmio em dinheiro por informações que ajudem a elucidar crimes Ato de instituição do Grupo de Trabalho Técnico está publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira (21)

O Ministério da Justiça e Segurança Pública decidiu criar um Grupo de Trabalho Técnico destinado a desenvolver uma proposta de regulamentação para premiar, em dinheiro, pessoas que fornecerem informações relevantes que contribuam para a elucidação de crimes e para a prisão dos procurados. A iniciativa é parte de um esforço mais amplo para modernizar e tornar mais eficazes as estratégias de combate ao crime no País.

O ato de instituição do grupo está publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 21.

De acordo com o texto da portaria, o Grupo de Trabalho é responsável por realizar pesquisas sobre dispositivos normativos em nível federal e também sobre práticas semelhantes em âmbito estadual, distrital e internacional.

A composição do grupo inclui representantes de diversas entidades ligadas à segurança pública, como a Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Secretaria Nacional de Políticas Penais, e conselhos de secretários de segurança de diversos Estados. Organizações como a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal também terão representantes na equipe

Ainda segundo a portaria, especialistas e representantes de instituições governamentais ou não governamentais podem ser convidados a participar dos debates.

O prazo inicial para a conclusão dos trabalhos é de 120 dias, contados a partir da publicação da portaria, com a possibilidade de uma prorrogação, caso necessário. Ao término do período, o grupo deverá apresentar um relatório final com os resultados e as propostas desenvolvidas ao Ministro da Justiça e Segurança Pública.



Veja também