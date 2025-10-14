A- A+

apagão Governo fará reunião sobre apagão que atingiu parte do país na madrugada Falha no Sistema Interligado Nacional deixou milhões sem energia em todas as regiões do país; fornecimento foi restabelecido em até duas horas

Representantes de diferentes órgãos do governo vão se reunir nesta terça-feira para tratar do apagão que atingiu ao menos nove estados e o Distrito Federal nesta madrugada. São esperados representantes do Ministério de Minas e Energia, do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). As causas da falha já estão sendo investigadas.

"Uma reunião com os principais agentes envolvidos na ocorrência está programada para ser realizada ainda hoje. O ONS deverá realizar ainda uma reunião preliminar de Análise da Perturbação para início de elaboração do Relatório de Análise da Perturbação", disse o ONS em nota.

Um incêndio em uma subestação de energia no Paraná provocou o apagão, segundo o Ministério de Minas e Energia (MME). Em nota divulgada nesta manhã, a pasta informou que o fogo teve início no reator da Subestação de Bateias, localizada na região metropolitana de Curitiba, por volta de 0h32. Ainda não há confirmação sobre o que causou o incêndio.

A falha comprometeu o funcionamento do Sistema Interligado Nacional (SIN), responsável por conectar usinas e linhas de transmissão em todo o território brasileiro. O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que coordena o SIN, afirmou que a interrupção afetou o fornecimento de energia em diversos estados e que a recomposição das cargas foi feita de forma controlada.

Segundo o MME, o abastecimento foi retomado gradualmente entre 1h30 e 2h30, com todas as regiões já normalizadas até o fim da madrugada. O apagão durou entre oito minutos e uma hora, dependendo do estado. Em São Paulo, a Enel registrou 937 mil consumidores sem energia. No Rio de Janeiro, a Light informou à TV Globo que 450 mil clientes foram afetados, principalmente nas zonas Norte, Oeste e na Baixada Fluminense.

Relatos de falta de luz também vieram de Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Santa Catarina, Amazonas, Goiás e Distrito Federal. No Norte, a Amazonas Energia confirmou que cidades como Manaus, Parintins e Itacoatiara ficaram sem fornecimento por cerca de uma hora. A energia foi restabelecida por volta de 0h25.

O governo federal informou que as causas do incêndio na subestação ainda estão sendo investigadas. O MME e o ONS acompanham o caso para apurar se houve falha técnica ou outro tipo de interferência no sistema elétrico nacional.

