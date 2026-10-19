Governo federal amplia combate aos incêndios no Amazonas

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O governo federal anunciou a ampliação de ações de combate aos incêndios florestais no Amazonas, com reforço de aeronaves, mobilização de forças de segurança e das Forças Armadas, ampliação da estrutura de saúde e destinação de recursos para ações emergenciais.

Iniciadas no sábado (17), as medidas intensificam a atuação conjunta dos órgãos federais e estaduais no enfrentamento dos incêndios, na proteção da população e na prevenção de novas ocorrências.



Também foi enviado para Manaus (AM), no domingo (18), uma comitiva de ministros e técnicos para acompanhar a situação dos incêndios e coordenar a ampliação das ações de enfrentamento. Participaram da missão os ministros do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco; da Justiça e da Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, da Defesa, José Múcio Monteiro; da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, além de equipes técnicas dos órgãos federais envolvidos nas operações.



Entre as novas medidas estão a mobilização de cinco aeronaves adicionais, elevando de 11 para 16 o total disponibilizado para as operações, e o apoio da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), com efetivos a serem definidos. O Ministério da Defesa também mobilizou integrantes das Forças Armadas para reforçar o combate aos incêndios.



Na área da saúde, será instalada, nesta terça-feira (20), uma base descentralizada da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) em Manaus. Além disso, a Defesa Civil Nacional empenhou R$ 14 milhões para ações de assistência humanitária e contratação de duas aeronaves.



Desde o início das operações de apoio federal, em 9 de outubro, já foram lançados cerca de 600 mil litros de água, em 260 horas de voo. O Ibama também contabiliza 317 incêndios extintos desde o início da temporada.



Aeronaves

A estrutura aérea de combate aos incêndios será ampliada com cinco novas aeronaves, elevando de 11 para 16 o total disponibilizado para as operações no Amazonas.



Entre os reforços está um segundo avião KC-390, com capacidade para lançar até 19 mil litros de água por saída. A aeronave se somará ao KC-390 já mobilizado, com capacidade de lançamento de 12 mil litros, ampliando a capacidade de combate direto aos incêndios em grandes áreas.



O reforço também contará com helicópteros destinados ao lançamento de água, transporte de equipes e apoio logístico, especialmente em regiões de difícil acesso.



As operações já contam com aviões Air Tractor, helicópteros, aeronave de apoio logístico, veículos terrestres e embarcações. O emprego integrado desses equipamentos permite ampliar a capacidade de resposta e alcançar áreas remotas do estado.



Reforço

A PRF atuará no patrulhamento de vias secundárias e no apoio às operações do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), contribuindo para ampliar a presença das forças federais nas áreas afetadas. A Polícia Federal também participará das ações, com quantitativos e atribuições operacionais a serem definidos.



As medidas se somam ao trabalho das equipes que já atuam em campo, em articulação com os órgãos federais e estaduais responsáveis pelo enfrentamento dos incêndios.



Saúde

O Ministério da Saúde também está ampliando a preparação para atender à população afetada pelos incêndios e pela fumaça. Na próxima terça-feira (20), será instalada em Manaus uma base descentralizada da Força Nacional do SUS.



A unidade será a quarta base descentralizada aberta neste ano, como parte do planejamento federal de preparação e resposta aos possíveis impactos do El Niño 2026/2027.



Até o momento, não foi observada sobrecarga aos sistemas de saúde em decorrência dos incêndios. A mobilização tem caráter preventivo e busca fortalecer a capacidade de resposta do SUS diante de eventuais necessidades de atendimento à população.



Reforços emergenciais

O governo federal também reforçou o apoio financeiro às ações de enfrentamento dos incêndios. A Defesa Civil Nacional empenhou R$ 14 milhões para apoio logístico e equipamentos de proteção e combate à incêndios e para a contratação de duas aeronaves adicionais destinadas ao apoio às operações.



Os recursos integram o conjunto de medidas emergenciais adotadas para ampliar a capacidade de resposta à situação no Amazonas.



*Com informações da assessoria de imprensa

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