Universidades Governo Federal anuncia investimentos nas universidades e institutos federais Anúncio foi oficializado pela ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação anunciou, durante a 207ª Reunião Ordinária do Conselho Pleno da Associação Nacional de Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), um adicional de R$ 200 milhões em investinentos nas universidades e institutos federais.



O edital, publicado no dia 25 de setembro, prevê a recuperação de laboratórios e outras estruturas. O investimento é financiado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT).

A ministra Luciana Santos destacou que, no período de 2019 a 2022, os desembolsos médios do FNDCT anuais, executados pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) a instituições de vinculação federal, limitaram-se a cerca de R$ 329 milhões.



Ela também enfatizou que as instituições públicas foram responsáveis por avanços em saúde, energia, agricultura, meio ambiente, educação e tecnologia, sustentando, muitas vezes, políticas públicas de grande impacto social. E ressaltou a importância das instituições para o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil.

